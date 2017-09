Viera lanza un mensaje de unidad

Dos de los cuatro capitanes de la UD Las Palmas, Jonathan Viera y Aythami Artiles -junto a David García y Vicente Gómez-, analizaron ayer la situación del equipo tras la renuncia de Manolo Márquez y ante la inminente visita al Camp Nou para enfrentarse al líder de la competición, el Barcelona. Viera tomó las riendas y lanzó un mensaje de unidad: "Lo que nos vendría bien es una ayuda de todos; todos juntos seremos más fuertes", arengó el centrocampista para superar el bache deportivo e institucional.

Ambos futbolistas dieron su versión sobre la dimisión del catalán. El de La Feria calificó a Márquez como una "grandísima persona". "A título personal y colectivo no nos ha sentado nada bien. Ha sido muy honesto con todos desde el inicio. Siempre nos ha dicho lo que pensaba pero no le han salido las cosas como esperaba. Es una pena porque todos teníamos mucha confianza en el inicio de liga. Ha decidido no continuar porque creía que era mejor que viniese otra persona", aseguró.

Aythami, por su parte, se mostró en la misma línea: "Teníamos una magnífica relación con Manolo, era muy fluida, siempre hablábamos y solucionábamos las cosas. Si los resultados hubiesen sido otros, a lo mejor el míster seguiría. Todos queríamos jugar mejor, pero tampoco estamos en una situación tan crítica como para ser pesimistas", tranquilizó el central.

Aparte del plano personal, también hicieron referencia al juego del equipo. Preguntado por el hecho de que Márquez -según el propio técnico- no había sido capaz de transmitir a los jugadores lo que quería, Viera recordó al entrenador anterior. "Ha sido poco tiempo para mecanizar todo lo que quería y todo nuevo proyecto tiene un proceso y no es fácil. Hemos empezado un poco que no sabemos para dónde tirar. Cuando llegó Setién también nos costó y luego fue muy bien", recordó.

El central de Arguineguín agradeció que, gracias a la labor del ya extécnico, el equipo ha ganado en consistencia defensiva. "Manolo tenía clarísimo que la idea era que no recibiéramos tantos goles y hemos mejorado mucho en defensa", dijo, aunque también defendió la idea de "tener el balón".

Visita al Camp Nou

Los dos capitanes miran ya hacia el encuentro del domingo frente al Barça, equipo que ha conseguido pleno de victorias -seis de seis-. "Estos partidos los quiere jugar todo el mundo. Cuando te enfrentas a un equipo así, en un campo así, la motivación es extra. Pero hay un problema: hay un balón y casi siempre lo tienen ellos", aseguró Viera, quien confesó también que se siente "cómodo en todos los lados del centro del campo".

Aythami descartó la opción de un marcaje al hombre a Lionel Messi tal y como hizo el Girona por medio de Maffeo el fin de semana pasado. "Yo una vez tuve que marcar al hombre a un jugador en Segunda B y lo pasamos mal todos. No lo entiendo, pero cada entrenador hace lo que quiere y cada uno tiene sus armas", aseguró el central, antes de recordar que "todos los equipos intentan pararlo -a Messi- y es imposible".

Como posible receta para intentar sacar algo positivo de una campo en el que la UD ha cosechado dos derrotas en sendos partidos tras su último regreso a Primera (2-1 y 5-0), Aythami dejó claro que "hay que esperar que no tengan un buen día". "Hay que ser solidarios, aprovechar nuestras ocasiones y gestionar el balón cuando lo tengamos. Si nos pasa como en la segunda parte de Sevilla, lo vamos a pasar bastante mal", vaticinó el central.

Viera, que en la temporada 2015-2016 marcó el gol de la UD en el Camp Nou en los minutos finales, apeló a la humildad de los suyos. "Debemos saber que mucho rato no tendremos el balón y tenemos que ser conscientes de la realidad de las cosas y llevar el balón a nuestro terreno el tiempo que nos dejen", explicó el de La Feria, quien reiteró que el asunto de su renovación "está zanjado". "El presidente sabe lo que yo quiero y yo lo que quiere él", concluyó el centrocampista.