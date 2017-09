El buen trago del Camp Nou

Pako Ayestarán no tiene ningún miedo al Camp Nou. El nuevo entrenador de la UD Las Palmas decidió coger el toro por los cuernos y asumir el banquillo amarillo por la vía rápida. No quiso esperar a la próxima semana y aprovechar el parón de selecciones para tener muchos entrenamientos. Con apenas dos sesiones de trabajo con sus jugadores se sentará en el banquillo en Barcelona, donde ya dinamitó la Liga en abril del 2016.

Para empezar, una buena dosis de valentía y de convicción. Pako Ayestarán dejó una gran impresión a los dirigentes de la UD Las Palmas cuando el martes, una vez llegaron a un acuerdo verbal en los términos económicos y de proyecto, el técnico insistió en llevar ya las riendas en el Camp Nou. El club le había propuesto una transición tranquila y llevadera, con Paquito Ortiz y Juan Carlos Valerón al mando durante los entrenamientos de la semana y en el partido del domingo ante el Barcelona. El plan era que fuera anunciado y presentado tras la visita al conjunto azulgrana. De hecho, Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, anunció en la noche del martes que en el Camp Nou se sentaría Paquito y que no había prisa para incorporar al sustituto de Manolo Márquez. Con esa intención habían preparado Paquito y Valerón el entrenamiento de la mañana del miércoles en El Hornillo.

Al fin y al cabo, tras la visita al Barcelona el nuevo preparador iba a contar con dos semanas completar para implantar su idea, pues el próximo encuentro de los amarillos será el lunes 16 de octubre frente al Celta en el Estadio de Gran Canaria. Pero Ayestarán no quería perder lo que considera "una oportunidad", como señaló ayer en su presentación. No le importa arriesgarse a dar una mala primera imagen ante el líder de la Liga. No solo por la altura del rival, sino por el hecho de que solo iba a poder conducir a sus jugadores y conocerles en dos entrenamientos. Tendrá muy poco tiempo para implantar su idea a los jugadores, pero se aferra a las pocas opciones de cualquier equipo de dar la sorpresa en el Camp Nou.

Y él ya lo consiguió. En su corta etapa como primer entrenador en la Liga española sabe lo que es ganar en el Camp Nou. Tuvo, como aseguró ayer, "un pelín de fortuna" ya que el Barcelona se metió un autogol y Diego Alves tuvo un gran día con más de cinco intervenciones de mérito. Pero lo logró.

Era el 17 de abril del 2016, en partido de la 33ª jornada de la competición, con el cuadro de Luis Enrique en declive tras caer en Anoeta y ser eliminado por el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones. Tenía un gran colchón en la Liga que se le iba esfumando poco a poco, y frente al Valencia se le marchó del todo, si bien posteriormente no perdería ningún punto y levantó tanto la Liga como la Copa del Rey.

El Valencia, mientras, estaba en una racha espantosa y necesitaba al menos una victoria en las jornadas que quedaban para firmar la salvación. Con ese objetivo Pako Ayestarán tomó las riendas tras la destitución de Gary Neville. Perdió en el Gran Canaria en su debut, pero llegó al Camp Nou con la confianza recuperada tras ganar al Sevilla por 2-1. En esos dos encuentros había dejado clara su tendencia a la versatilidad. Y es que en su estreno formó con un 4-2-3-1 en el que Danilo y Javi Fuego formaron el doble pivote, con Dani Parejo por delante. Mientras, frente al Sevilla alineó un 4-3-3 en el que Javi Fuego era el eje y de interiores formaron Parejo y André Gomes, con Santi Mina y Rodrigo en las bandas y Alcácer de nueve.

Frente al Barcelona, un Barcelona más necesitado que nunca, recuperó el doble pivote con dos mediocentros duros y de equilibrio como Javi Fuego y Enzo Pérez, mientras que Dani Parejo actuó de enlace y André Gomez en la izquierda. La fórmula versátil funcionó y tras las primeras paradas de Diego Alves llegó el autogol de Rakitic. Antes del descanso Santi Mina hizo el segundo a un gran pase de Parejo. Messi acortó distancias pero el portero se hizo gigante y Ayestarán profanó el Camp Nou.