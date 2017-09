Vuelve el "juego combinativo"

Pako Ayesterán porta en su libreta futbolística el "juego combinativo" como sello principal. Es de lo poco que quiso confesar durante su presentación como nuevo técnico de la UD, porque prefiere que los futbolistas sean los primeros en saber sus intenciones como jefe de la nave amarilla. Esa comunicación se producirá hoy en El Hornillo, pero al menos dejó claro, para alegría de los nostálgico de Quique Setién, que le gusta "un juego más posicional que de transición", o lo que es lo mismo, más de posesión del balón que de contragolpe.

E incluso, ahondó un poco más. "Abogamos por un juego combinativo, pero eso no conlleva que tengas que sacar el balón desde atrás. El juego combinativo puede empezar desde atrás o desde el centro del campo. Hay que ver dónde se siente cómodo cada jugador. Hay que encontrar alguna situación en la que se sientan cómodos y luego salir de esa zona de confort", explicó Ayestarán.

Por lo demás, no quiso adelantar qué le va a transmitir a los jugadores como mensaje principal en su primera sesión, ni cuáles son sus prioridades ni qué debe mejorar el equipo a corto plazo para revertir la mala racha de juego y resultados. Eso será un secreto que "quizá" desvele mañana en la previa del partido del Camp Nou.

Pero no sólo importará lo que él diga, sino también lo que argumente la plantilla. Para el nuevo técnico de la UD, que estuvo acompañado por sus dos asistentes, David Caneda y José Viela, y por el director deportivo, Toni Cruz, "hay que escuchar a los jugadores porque todos tenemos un punto de vista. También escucho a mi cuerpo técnico. Espero aportar mucho a los futbolistas, pero creo que ellos me van a aportar cosas", aseguró el técnico vasco.

Esa comunicación de ida y vuelta es la que espera un vestuario cuyo anterior jefe, Manolo Márquez, confesó que no fue capaz de trasmitirle lo que quería. Puede intuirse, por tanto, que Pako Ayestarán no es un entrenador de 'látigo' sino de diálogo. Y quizá por esa interlocución él y su equipo se muestran abiertos a la hora de establecer un sistema de juego. "Somos versátiles con el dibujo porque te tienes que adaptar a los jugadores".

Hasta ahí la carta de presentación del técnico como estratega y como tipo de entrenador al margen de lo puramente táctico. Buena parte de su comparecencia la dedicó a ir un poco más allá. Si llegaba a Gran Canaria con la vitola de ser un teórico y estudioso del fútbol, un 'filósofo', lo demostró.

El futbolista y la pasión

Un entrenador puede valorar muchas cosas de un futbolista, desde su calidad hasta su entrega pasando por el sacrificio. Sin embargo, para Ayestarán lo más importante es un concepto abstracto, un intangible: la pasión. "La prioridad de un futbolista tiene que ser el fútbol, debe sentir pasión por lo que hace. Somos unos privilegiados. Hay que implementar esa pasión y ese respeto a la profesión", aseguró.

Puede que hoy se lo explique a los jugadores en su primera toma de contacto y que detecte en ellos esa pasión por lo que hacen. Eso, sin duda, ratificaría el hecho de que la UD es el sitio perfecto para Ayestarán, tal y como presentía. "Es una premonición, quería entrenar aquí porque es un club especial, con un estilo de juego con el que me he identificado durante todo este período. Era una de las prioridades en mi lista y es un lugar en el que desde el inicio me he sentido muy bien recibido", confesó.

Deseo cumplido y "agradecimientos" a los que lo hicieron posible. Ayestarán consideró fundamental para firma por la UD la "confianza" recibida. "Durante muchas entrevistas en este periodo me preguntaban qué proyecto buscaba y una de las premisas que ponía era ir al lugar en el que estuvieran convencidos de que yo era el hombre adecuado. La convicción es lo que te lleva a resistir y a mantener tu criterio", explicó el nuevo entrenador del club amarillo.

"Cuando en un inicio te marcas un orden de prioridades y qué tipo de equipo te gustaría entrenar, hemos sido capaces de resistir, porque no es sencillo estar fuera del fútbol. Hemos tenido ofertas del extranjero pero hemos aguantado porque queríamos entrenar en España. Uno de mis equipos era la UD Las Palmas", añadió.

Ya ganó en el Camp Nou

Un nuevo halo de esperanza se abre en el equipo para intentar dar la sorpresa el próximo domingo en el campo del líder, el Barcelona, invicto y con pleno de victorias -seis de seis-. Más allá de lo puramente futbolístico existe un elemento que no garantiza nada, pero al menos abre otra posibilidad. Es el hecho de que Pako Ayestarán ya ha ganado en ese estadio cuando dirigía al Valencia en la temporada 2015-2016. En aquel entonces, su equipo consiguió la victoria por 1-2.

"Se gana haciendo las cosas muy bien, cuidando hasta el mínimo detalle y teniendo un pelín de fortuna en el sentido de que ellos no estén a su máximo nivel. En todo partido, por diferencia de potencial que pueda haber, siempre tienes tu oportunidad. Tenemos que generar unas pautas en el terreno de juego que dificulten el partido al Barcelona", explicó.

En aquel triunfo, Ayestarán llevaba poco tiempo al frente del equipo ché. Ascendió a entrenador en el tramo final de temporada para salvar al equipo del descenso, después de una serie de partidos nefastos con Gary Neville de técnico y él como asistente. Y lo consiguió. Ahora llega a la UD para dotarla de una identidad y no quiere perderse la cita del Camp Nou, a pesar de que llevará tan sólo dos días al mando.

"Había dos escenarios. Uno, dejar pasar estos días, no acelerar las cosas y tomar las riendas tras el parón liguero. Y dos, generar unas situaciones suficientes para organizar mínimamente al equipo para intentar lo que es una oportunidad, porque toda competición es una oportunidad y no hay que dejarla pasar", aseguró el vasco.

La calidad, clave

Aunque todavía no conoce a sus nuevos jugadores en persona, Ayestarán destacó, a nivel general, "la calidad que han demostrado durante mucho tiempo" los futbolistas del Archipiélago. "El canario tiene unas condiciones que favorecen el juego combinativo, pero solo con eso no vale, luego hay que competir", aseguró.

Por otro lado, no quiso mojarse a la hora de destacar a un técnico como referente y se mostró diplomático. "El entrenador tiene que dominar tantas áreas que nombrar a uno sería injusto. El entrenador que obtiene resultados es un buen entrenador", sentenció el nuevo técnico amarillo, antes de añadir sobre la cantera: "Son ellos los que llaman a la puerta, hay que estar atentos y hay que darles la oportunidad. La Real y el Athletic son dos ejemplos, les ofrecen esos 50 o 100 partidos en Primera para ser futbolistas".

La versión de Toni Cruz

El director deportivo presentó a Pako Ayestarán como "alguien con conocimiento de nuestra Liga, con rigor, con muchos conocimientos y mucha capacidad". "Estamos muy contentos con la llegada de Pako, muy seguros de la elección hecha y muy agradecidos por su rápida respuesta y seguridad que ha mostrado.

En este sentido, aclaró que el club no tenía "nada hablado con nadie". "Fíjense si es inesperado que después de ocho años estaba de vacaciones y tuve que paralizarlas, así que imagínense. A Pako tuvieron que traerle la maleta para que pudiera estar aquí", aseguró.