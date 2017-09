El plan Ayestarán para congelar a Messi: "Mucho sacrificio, solidaridad y ayudas defensivas"

Un ejercicio coral. Todos contra el mesías. Pako Ayestarán, que mañana debuta en el banquillo de la UD, ante el Barça en el Camp Nou, desveló su fórmula para frenar a Leo Messi en el coliseo azulgrana. "Cada entrenador tiene su criterio y trata de plantear el partido de la mejor forma posible para conseguir resultados. En nuestro caso; creemos que desde el nivel colectivo tenemos que ser capaces de cerrar los espacios y es lo que vamos a tratar". ¿Cómo congelar a La Pulga? "Es complejo, pero considero que la única forma de defenderlo es con mucho sacrificio, solidaridad y ayudas defensivas. Y aún así: es tremendamente difícil. Estoy convencido que lo podemos hacer. En el Barça hay muchos jugadores que pueden marcar las diferencias; no todo es Messi".

Estreno terrorífico. El conjunto azulgrana es el líder intratable de la competición: seis victorias en seis jornadas. En relación al sistema, Ayestarán se muestra hermético: "El posicionamiento es importante porque hay jugadores que en posiciones determinadas te ofrecen un mejor rendimiento; pero lo más importante es la característica y sello del juego. Intentaremos ser proactivos y no responder en relación al rival. Vamos a tratar que este equipo consiga los resultados a partir de la pelota. Este equipo no puede obtener los resultados sólo a base de encerrarse; no tenemos ese tipo de jugador".

Primer viaje y solo 48 horas de trabajo con el plantel. Ayestarán agradece el compromiso del grupo: "Las sensaciones son muy buenas. Están ilusionados, comprometidos, con unas ganas tremendas y queriendo hacer equipo. Ahora mismo no tengo argumentos suficientes para ensalzar a nadie y no me gusta, al final lo importante es el equipo por encima de las individualidades. Cada uno sabe que el compañero debe estar al lado. Se necesitan (...) Les veo con mucho compromiso e ilusión, dándolo todo en cada entrenamiento, que es lo que se espera de nosotros".

Hay vida más allá del Camp Nou. Tras el parón espera el Celta de Vigo y la necesidad de huir de las llamas del descenso: "No estamos pensando sólo en el Barcelona. La primera sesión también fue para hablar sobre las bases y nuestro juego de aquí hacia adelante, juguemos contra el Barcelona o cualquier otro rival. Contra el Barça haremos adaptaciones porque es un equipo especial. Siempre tienes tu opción, creo que la vamos a tener; pero hay que trabajarla y a partir de ahí que esos detalles los cuidemos al máximo y tratemos de impedir el juego del Barcelona".

A modo de titular, Ayestarán reclama "competir". El motor de su dialéctica. "Competir es lo más importante. Si competimos vamos a tener nuestras opciones". Desmiente que el Barça de Ernesto Valverde tenga 'Messidependencia' -máximo realizador del cuadro azulgrana con nueve dianas en seis jornadas-. "Tiene jugadores de diferentes características y han perdido un jugador como Neymar que les daba profundidad y amplitud. A partir de ahí han tenido que definir el estilo de juego con lo que tienen actualmente (...) No hablaría de Messidependencia. Es un jugador importante que se echa el equipo a la espalda, pero otros han mejorado su rendimiento del año pasado a éste. Hay que contar con todos y si te centras en cerrar los espacios a Messi se abren otros. Tienen una gran salida de balón y si empiezas a enumerar, hay que cerrar en la zona de la pelota y a partir de ahí: ser muy solidarios".