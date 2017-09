Guiño al pasado con Ayestarán

Primera aparición de Pako Ayestarán y sus colaboradores, David Caneda y José Viela, en el césped de El Hornillo, en Telde. El nuevo entrenador de la UD, que sustituye a Manolo Márquez tras la sorprendente renuncia del catalán, mantuvo ayer un cara a cara con los componentes del plantel amarillo a modo de presentación.

Ayestarina de casi 40 minutos para trasladarles a sus futbolistas los principales fundamentos de su filosofía de juego; además de incidir en aspectos técnicos y tácticos, también abordaba el tema motivacional. El objetivo, inculcarles el abc de su idea de juego. No hay tiempo para más. En apenas 24 horas toca visitar al gigante FC Barcelona en su feudo del Camp Nou (15.15 horas, Bein LaLiga).

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y los miembros de la dirección deportiva, Toni Cruz y Luis Helguera, quisieron respaldar al entrenador vasco en el primer día de trabajo del míster. Tras la charla inicial, el técnico ordenaba ejercicios de conducción de balón, donde solicitaba a sus jugadores que levantaran la cabeza y progresaran a través del toque. A continuación, dispuso un partidillo en el que se pudieron observar algunas pinceladas de lo que pretende plasmar en el campo.

Salida del balón desde la línea defensiva y mucho toque, como ya adelantara en su presentación oficial del pasado jueves, donde proclamaba a los cuatro vientos su apuesta por el fútbol combinativo.

Aunque no daba muchas pistas sobre el once inicial que saltará al césped del Camp Nou mañana, con continuos cambios, sí se pudieron apreciar ciertas intenciones. Como la de formar una doble pareja en el eje de la medular con el italiano Alberto Aquilani y el canterano Vicente Gómez, inédito hasta el momento en el once titular por culpa de las lesiones. Ante el Barça, no se descarta que desempeñe ese rol.

En referencia a la línea de zagueros, lo más reseñable en este partidillo fue la inclusión de Ximo Navarro en la posición de central, después de que en el último choque fuera de casa, en Sevilla, ocupara la demarcación de lateral izquierdo por la lesión de Dani Castellano.

Quien sí pasó por esa demarcación en el ensayo de ayer fue Pedro Bigas, aunque alternaba la presencia en el costado y en el centro de la defensa. El balear, ya recuperado de su dolencia de rodilla, está presto para reaparecer en el Camp Nou. La incógnita es su ubicación, según parece.

Durante este partidillo, Ayestarán se mostraba enérgico por momentos. Entre otras indicaciones, el nuevo entrenador de la UD incidía en evitar los pases horizontales, que causarían daños irreversibles en caso de ser interceptados por un rival, el FC Barcelona, que cuenta con estiletes muy rápidos en la medular y en la delantera.

En el capítulo de ausencias, al primer entrenamiento con Pako Ayestarán faltaron los jugadores que ocupan la enfermería amarilla, o sea, Dani Castellano, Halilovic, Vitolo, Samper y Rémy.

Al término de la sesión preparatoria de ayer en las instalaciones de El Hornillo, el nuevo entrenador de la UD tuvo una nueva charla. Esta vez, sentados sobre el césped, departió con los cuatro capitanes del conjunto amarillo, David García, Jonathan Viera, Aythami Artiles y Vicente Gómez, hombres con un peso específico importante dentro del vestuario del conjunto grancanario.

Pako Ayestarán, ante la premura de tiempo para afrontar su debut en el banquillo de Las Palmas, continuará hoy trabajando los conceptos que pretende que sus jugadores apliquen en el choque frente al FC Barcelona.

El Hornillo será el escenario del último entrenamiento del cuadro insular antes de partir hasta tierras catalanas. Tras la sesión preparatoria a puerta cerrada, el míster amarillo dará a conocer su primera convocatoria. La expedición de la UD partirá hasta la capital catalana por la tarde.

Después del encuentro en el Camp Nou ante el Barcelona, Pako Ayestarán tiene la ventaja de que habrá un parón en la competición debido a los compromisos de las selecciones nacionales de cara a la clasificación del Mundial de Rusia 2018. Así pues, el técnico vasco aprovechará este tiempo -el siguiente partido ante el Celta en casa está programado para el lunes 16 de octubre- para trabajar más a fondo los conceptos de juego que quiere implantar.