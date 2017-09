Vicente ve una "vuelta a los orígenes" con el nuevo técnico

Sin duda, las sensaciones que dejaba Pako Ayestarán en su primer entrenamiento como técnico de la UD se convirtió en el tema principal en las comparecencias posteriores de los jugadores amarillos ante la prensa. Uno de ellos fue Vicente Gómez, quien reconocía que con el nuevo entrenador se recupera la filosofía que tan buenos resultados dio con Quique Setién, el juego de toque y posesión.

"Es pronto para poder sacar conclusiones, hay que dejar trabajar al míster. Con lo que me quedo es que hemos vuelto a los orígenes, ser protagonistas con la pelota. A través del balón, espero que podamos hacer buenos partidos", explicaba el centrocampista amarillo.

Ayestarán, durante el partidillo, ensayaba con el canterano formando pareja con Aquilani en el eje de la medular, con lo que se abre la posibilidad de que sea titular mañana ante el Barça. Sería su primera aparición en el once inicial tras un inicio de campaña complicado por las lesiones.

"No sé si voy a serlo, se verá el día del partido. Trabajo para ello, pero me falta un poquito. Espero ayudar al equipo", apuntaba el centrocampista de la UD Las Palmas. Además, indicaba que "no estoy ni cerca de ser el jugador que era". "Es un proceso que tengo que superar. Con el paso de los partidos espero ir encontrándome a mí mismo", puntualizaba.

Ximo prefiere ser central

Quien sí tiene casi seguro plaza en el once mañana contra el Barça es Ximo Navarro. El defensa, sobre el nuevo entrenador, afirmaba que "quiere que seamos protagonistas con el balón, que es la filosofía que tiene Las Palmas".

"Es algo que quiere que mantengamos, con sus propios toques. Hay que ir poco a poco, aprendiendo cosas básicas. Después del partido del Barça hay un parón y ahí tendrá tiempo para introducir sus conceptos de cara al encuentro del Celta", explicaba el jugador andaluz de la UD.

En el partidillo de ayer actuaba en el centro de la zaga, como a él le gusta: "Me siento más cómodo de central, lo he dicho muchas veces. En el Pizjuán jugué de lateral izquierdo. No sé dónde voy a jugar. Es una pregunta para el entrenador".