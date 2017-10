Pako Ayestarán: "La primera parte nos vale de referencia"

Una visión constructiva. Ayestarán analizó desde el optimismo su estreno con derrota en el Camp Nou. "No estamos contentos, pero hay cosas positivas. Hicimos un buen primer tiempo y tuvimos ocasiones (...) En el segundo cuando el Barça dio un paso adelante, empezamos a perder balones y el Barcelona en esas ocasiones te penaliza".

Reconoce que jugar a puerta cerrada "siempre afectará, pero desde el inicio traté de que se aislasen de la situación y convencerles de que el partido se iba a jugar".

En relación al trabajo táctico y físico ante el Barça, insiste que "estuvimos juntos, solidarios,cerrando los espacios y nos ha faltado creérnoslo un poco más. La primera parte debe servirnos de referencia".

Y matizó la predisposición táctica de su plantel: "No hemos jugado con doble pivote. Hemos jugado con un 4-3-3 con Aquilani por detrás de Viera y Hernán. No puede ser un partido referencia. Contra el Barcelona no vas a poder ser dominador. Vamos a tratar de que este equipo sea dominador con balón".

Se le cuestionó por la falta de contundencia de la zaga amarilla a la hora de defender las acciones a balón parado [el 1-0 llegó tras un saque de esquina]. "El balón parado no nos ha dado tiempo de trabajarlo", dejó como justificación.

Ayestarán admite que precisa de más tiempo para implantar su sello. "La respuesta es obvia. En dos días es muy difícil cambiar las cosas. De la derrota somos responsables todos pero vamos a tener dos semanas de preparación para medirnos al próximo rival [Celta, lunes 16]".