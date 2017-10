Viera: "Ir con España es fruto del trabajo y la constancia"

Jonathan Viera, cuando fue citado por la Sub 21. P. C.

La perseverancia del genio. Jonathan Viera Ramos, desde Madrid, analizó esta mañana una nueva conquista en su dilatada carrera profesional. Lopetegui, por fin, se rinde a los pies del grancanario. Con naturalidad y sencillez, insiste que ya advirtió que "no pararía hasta lograrlo". "Se trata de una gran noticia, y es fruto de la constancia. Mi trabajo ahí está, así como el de todos mis compañeros con la UD Las Palmas", detalló en los micrófonos de UD Radio.

A la cuestión de si se lo esperaba, fue categórico: "Pues no, no lo esperaba. Había dado la lista [y no estaba Viera en la primera relación de 25 jugadores] y no figuraba. Me tocaba seguir esperando y trabajar duro. Tenía que seguir en la misma línea y justo antes hablaba con el presidente [Miguel Ángel Ramírez] y le trasladaba que ¿quién nos lo iba a decir a nosotros hace cuatro años? Cuando vine de Bélgica en aquellas circunstancias y ahora pasa esto. Es producto del trabajo. El sacrificio siempre te abre la puerta y llegan las oportunidades".

Una convocatoria que brinda a su próxima paternidad. "La llamada y tener mi hijo en breve, terminaremos el año de la mejor manera posible. Espero que volvamos a recuperar la ilusión con la UD. Nos queda mucho y estamos en el mejor camino".