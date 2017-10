"Se lo dedico a la afición de la UD, llega tras mucho sacrificio"

El último prototipo de jugador de barrio. Viera, edición limitada. El talentoso activo de la UD se muestra responsabilizado ante la llamada de Lopetegui. "Estoy muy contento, no me lo esperaba. He tenido suerte y toca seguir trabajando porque esto solo es el principio de un largo viaje y trataré de aprender de cada uno de los detalles con la selección".

En Madrid, para tratarse, de mano de un reconocido especialista, le pilló por sorpresa la citación de Lopetegui. "Esto es fútbol, esto es la vida. Al que lucha y trabaja le llegan las cosas. Siempre se lo he dicho, que lo daría todo hasta conseguirlo. Es cierto que me ha cogido por sorpresa. Cuando se lesionó Iniesta ni se me pasó por la cabeza. Me levanté con muchísimas llamadas perdidas y exclamé: ¡Chacho aquí ha pasado algo importante!".

Tras Albania e Israel, espera un Mundial, el próximo verano. Y Viera, desde la humildad, confía en alcanzar la gran meta. Un sueño que comienza con esta concentración en Madrid y el pulso del viernes en Alicante ante el bloque albanés.

"Tener un Mundial en el horizonte y eso te motiva. Es lo máximo para un futbolista. Pero aún queda muy lejos (...) Jamás me rendiré, seguiré luchando por mis sueños".

Un debut para Enzo que nacerá en unas semanas. Y para su esposa Estefanía Reyes. Figuras claves en su progresión y consolidación en la fama, así como su mejores amigos en el plantel como David Simón.

"Se lo dedico a la afición de la UD. Me lo he currado bastante; hasta dos horas diarias para estar en condiciones [con el jefe del equipo de los recuperadores y fisios de la UD, Juan Naranjo]. A mi padre, a mi hermano, a mi madre, a mi mujer, a mis amigos?Los compañeros de vestuario me aguantan muchas cosas que son complicadas; también son culpables de esta buena noticia. Pero quiero más, no soy un conformista, y vengo a darlo todo", asegura.

Si marca será para Enzo, como ya sucedió en Málaga. "Nacerá dentro de poco; esto no para aquí. Quiero más retos y metas en mi carrera".

Guiño a Iniesta

Y en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tuvo unas palabras sobre Piqué, en el centro de la polémica, tras sus declaraciones en relación a la situación política de Cataluña. "Opiniones hay muchas, creo que la gente es libre de expresarse. Si él está aquí es porque está comprometido con la selección. Lleva mucho tiempo y no hay que dudar de él". Y bendice a Iniesta: "Es un orgullo ocupar su puesto".