Patria y fútbol

Cuando hablo con Edu López, o le leo en las páginas de este periódico, la esperanza me rebosa: hay futuro, pienso. El pasado domingo, ese 1 de octubre que abrió una brecha que –sospecho– jamás cicatrizará en España, utilizó las redes sociales para dejar una huella llena de cordura. Donde mucha gente destiló odio, él tiró de ´Martín (Hache)´ para reconciliarme un poco con el mundo: colgó una escena de la película en la que Federico Luppi, en una conversación de padre a hijo, le ofrece a Juan Diego Botto una definición muy particular de patria. "Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso", advierte el progenitor antes de añadir que "no se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañás si te mudás a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. ¡La patria es un invento! ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Una estadística, un número sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente; tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa".

Desde hace tiempo, tal vez desde que me enamoré de Cecilia Roth al ver por primera vez ´Martín (Hache)´ o simplemente por la experiencia que da la vida misma, pienso que la patria es eso: los amigos, la familia, los compañeros. Y sus castillos se levantan alrededor del amor, el respeto, el cariño, la lealtad, la amistad o a partir de una mesa, buena comida, mejores caldos y las conversaciones sobre lo humano y lo divino. También siento que el fútbol, al menos al principio de los tiempos –el de cada uno de nosotros; nuestra infancia– es eso: jugar con los amigos en cualquier rincón del barrio, ser elegido por el camarada fiel que ejerce como capitán de uno para formar en su equipo, abrazar unos colores condicionado por la tradición familiar, entrar por primera vez en el estadio del club de tus amores agarrado de la mano de tu padre y disfrutar/sufrir junto a los tuyos –amigos, hermanos– con las hazañas de los futbolistas que defienden el escudo al que les ha declarado amor eterno. No es más. O no debería cruzar esa frontera.

El dinero, sin embargo, ha manchado la pelota. La pasta está por delante de todo lo demás: condicionada al futbolista que aspira siempre a un mejor contrato, hipoteca al entrenador que se juega su salario –y seguir en la rueda– con sus decisiones, llena el negocio de tipos sin escrúpulos que se acercan al olor del peculio, convierte al aficionado en un simple número –según sus posibilidades para pagar un abono, un paquete televisivo o una camiseta cada año– y deja los clubes en manos de empresarios que siempre ven el negocio más allá –con el escudo y los sentimientos que genera entre la masa social como moneda de cambio–. Eso es ahora el fútbol.

El domingo, en Barcelona, en ese domingo que abrió una brecha que –sospecho– jamás cicatrizará en España, ese idea se escenificó en un Camp Nou de aspecto postapocalíptico. Barça y UD Las Palmas jugaron un partido de Liga a puerta cerrada porque la política importó más que el fútbol. El club azulgrana, con las fuerzas de seguridad del Estado cargando en las calles contra los ciudadanos que querían votar en un referéndum ilegal organizado por la Generalitat para que Cataluña se independice de España, optó por asumir el rol que un día le concedió Manuel Vázquez Montalbán: el de ejército simbólico y desarmado de Cataluña, una nación sin estado. Enfrente se topó con una Unión Deportiva que, en medio de una jornada tan caldeada, decidió bordar una bandera de España en su camiseta en favor de la unidad del país. En medio, entre las dos entidades, quedaron miles de personas que, ajenos a ese pulso tan patriota, no pudieron acceder al estadio después gastarse los cuartos en las entradas -y en el caso de los seguidores amarillos también costosos desplazamientos hasta la Ciudad Condal-.

Para justificar un gesto que ha recibido críticas y apoyos -y que hasta igual se convierte en una fuente de ingresos a través de la mercadotecnia (siempre el dinero por delante)-, Miguel Ángel Ramírez –presidente de la UD– ha apuntado en varios medios de comunicación que la bandera de España, para él, es sagrada, una idea muy respetable, pero que no va al meollo de la cuestión: ¿fue un hecho puntual o a partir de ahora Las Palmas jugará cada uno de sus partidos con uno de los emblemas nacionales bordado en su camiseta? Si la respuesta a esa cuestión es la primera de las opciones, si la decisión se tomó por el lugar y el momento, a la Unión Deportiva Las Palmas, a la institución, que debería estar por encima de todos –incluido su propietario–, unos pocos la han empujado hasta caer de lleno al centro del tablero político. Ellos, sólo los responsables de ejecutar ese gesto, sabrán qué intereses hay detrás al cruzar una frontera tan delicada. La pelota, seguro, no habita ahí.

Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Palabra de Federico García Lorca.

PD- El debut de Pako Ayestarán como entrenador de la UD Las Palmas se resolvió a partir de la lógica: una derrota en el Camp Nou ante el Barça. Sin público en las gradas, entre los gritos de los futbolistas –los gallos de Mascherano se imponían sobre todo lo demás–, el ruido de los golpes al balón y un rival que jugó a medio gas para pasar el trámite, el equipo amarillo dejó un tufo preocupante. Recen, crucen los dedos o lo que sea para que no caiga en una mala dinámica de resultados. Un vistazo al calendario, aviso, no ayuda para quedarse tranquilo.