Voladores y champán

Tras nacer en el barrio de San José [se inició en la escuela del Árbol Bonito], Viera se crió en La Feria. En el Bar Cafetería Centro ha tocado el Gordo. La lotería de Romario. En este establecimiento desayuna y juega a la ronda el último príncipe de Lopetegui. "Merece ser alcalde; estamos orgullosos. Ya le tocaba y el viernes preparamos una pantalla gigante", dice López, el propietario del establecimiento. Con su camisa de España, el otro 'Manolo el del Bombo'.

Pólvora y champán francés en el santuario de Jonathan Viera. La Feria, la primera casilla del tablero del genio. El Bar Cafetería Centro, en el corazón del barrio de La Feria, festejó ayer la histórica citación de Jonathan Viera con la selección absoluta. En el citado establecimiento, el '21' de la UD juega a las cartas con sus amigos. La 'ronda' es su pasatiempo favorito y el sandwich de jamón y queso, con la salsa especial de la casa, su manjar favorito. Aquí está el retrato del éxtasis de un barrio entregado al 'Vierismo'.

Z Empresario y fanático

Juan Manuel López es el dueño del establecimiento. En su almacén, una colección de fuegos de artificio. Voladores, petardos y una botella de champán francés guardada para la ocasión. "Llevamos meses esperando por este momento; el pasado marzo ya le tocaba tras su partidazo en el Bernabéu ante el Real Madrid. Este Lopetegui nos tenía engañados (...) Por fin se ha bajado los pantalones. Viera es más que un vecino o un cliente. Viene mucho con David Simón, el pasado viernes estuvo aquí. Juega a las cartas, solo toma agua natural sin gas y el sandwich Jonathan Viera: lleva jamón, queso tierna y una salsa picante sin calorías. Cortesía de la casa".

López colecciona estampas firmadas del nuevo aliado y escudero de la legión de los David Silva, Isco, Busquets...El empresario medita la creación de un museo en La Feria de su protegido. JV-21. Es el símbolo de un barrio que tiene en nómina a un listado de príncipes como Sandro (forjado en la cadena amarilla y ahora en el Everton), Jesé (ex de la UD y que también juega en el Stoke City de la Premier) o la locomotora David Simón (UD).

Para Josua Márquez Álvarez, peón de obra, el éxito de Viera ilustra el poderío made in La Feria. "Es un ejemplo en todos los sectores profesionales. Talento y sacrificio. Pero en el fútbol, confirma que no es preciso contratar extranjeros. Con gente de la casa puedes llegar muy lejos. Directo a la selección".

Z Conquista tardía

Félix Otero, con volador en mano, lanza un dardo a Lopetegui: "No se portó bien; lo estuvo mareando durante meses y ahora confirma que se equivocó al no llevárselo hace un año. En el barrio, no tenemos duda. Viera es el número uno. Nos gustaría que fuese el alcalde de la ciudad".

Juan Manuel López prepara la pizarra. 'Hoy juega Viera, si marca habrá ronda gratis de cerveza para todos'. El dueño del bar Centro pisa fuerte. Cohetes y champán por Romario. El nuevo alcalde de La Feria.