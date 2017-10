Ayestarán: "El entrenador debe tener decisión sobre los fichajes"

LA PROVINCIA ofrece en su edición de este sábado la primera entrevista con el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Pako Ayestarán. Aquí va un adelanto de lo que podrá leer íntegramente en el periódico impreso y en la edición digital si es usted suscriptor. Si no, puede consultar los paquetes de suscripciones a La Provincia, tanto en su edición impresa, como digital. Encontrará distintas ofertas y precios para acceder a nuestros contenidos de la edición digital.

¿A qué va a jugar su equipo?

Es obvio, es decir, si puede haber equipos en los que hay dudas sobre cómo debe jugar, en este no hay ninguna. Las características del jugador canario, el estilo que ha estado impuesto aquí durante muchos años y los jugadores que se han firmado responden simplemente a un tipo de juego. Queremos un equipo que trate de ser dominador a partir de tener la pelota y que entienda la defensa a partir de atacar bien.

Por lo tanto, ¿el balón va a ser protagonista?

Debe ser protagonista, pero también es cierto que, por circunstancias del juego, difícilmente vamos a ser dominadores en todos los partidos. Por circunstancias del juego, habrá momentos en los que tocará defender y en los que estaremos más replegados. Por tanto, el equipo debe saber jugar a todo y tiene que estar preparado para responder a cualquier circunstancia que se dé en el terreno de juego.

En el mundo del fútbol existen muchas etiquetas. En una frase ¿cómo definiría su estilo? Pako Ayestarán es...

Es un entrenador metódico que cree en la planificación, el trabajo y el sacrificio como la mejor manera de romper barreras y hacer evolucionar al equipo para obtener rendimiento.

¿Cuál va a ser el rol de Jonathan Viera en el equipo?

Somos conscientes, y él también, de que tiene que estar cerca de la zona de elaboración, porque tiene la pausa adecuada, pero al final el equipo va a ser tan importante como él. Uno de los conceptos que estamos tratando de introducir es la importancia del equipo, de crear equipo. Ninguno de nosotros va a ser capaz de lograr nada si el equipo no acompaña.

¿Qué grado de intervención le gustaría tener en los fichajes?

Creo que son los clubes los que tienen que fichar a los jugadores, pero también es cierto que hay que contar con el entrenador que está al cargo. Los clubes tienen que dar opciones que de adecuen al estilo de juego que quieres implantar y luego tiene que ser el entrenador, dentro de esas opciones, el que finalmente tenga una capacidad de decisión importante.

¿Le ofrecieron quedarse con Juan Carlos Valerón?

No. Me transmitieron que Juan Carlos, ya antes de llegar yo, les había transmitido que había sido parte del cuerpo técnico de Manolo Márquez, que entendía que yo iba a venir con mi propio cuerpo técnico y que pensaba que no tenía que estar y centrarse en sacar el nivel tres de entrenador y en el equipo que va a tener en la base.