El exportero de la UD Gato Sessa a un periodista: "Te voy a cagar a trompadas"

El gen canchero del gato volador. El exmeta de la UD Las Palmas Gastón Alejandro Sessa, más conocido como el Gato, y que completó 12 partidos de amarillo, en la temporada 2003-04, que terminó en descenso a la Segunda B, mantuvo un grave incidente con el periodista Alberto Raimundi en el programa deportivo Somos Deporte. Fue el pasado miércoles 4 de octubre, y este cruce caliente estuvo próximo a acabar al guantazo limpio."Te voy a cagar a trompadas", le dijo que el que fuese guardameta de la UD Las Palmas a Raimundi.

Aquí está el reltao de Sessa: "Pido disculpas: estoy contando hasta diez para no cagarte a trompadas. Sabía que en algún momento te iba a cruzar. Cortá si querés", le advirtió al narrador en medio de la retransmisión. "Todo lo que vos me dijiste a mí, me lo tenés que decir ahora personalmente", levantó la apuesta el Gato casi sin dejarlo hablar, al periodista en relación a las críticas del informador. Lejos de bajar la tensión, el polémico Raimundi lo enfrentó: "Yo no entiendo cómo podés hablar de Gimnasia". Las críticas del pasado de Raimundi, conocido por sus polémicos relatos, siguen latentes en Sessa, quien luego de insultarlo y amenazarlo, se levantó de su silla y lo fue a buscar. Rápidamente, las autoridades del programa y del canal cortaron la transmisión, como informa una web argentina.