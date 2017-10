Ayestarán insiste en salir jugando

Pako Ayestarán dedicó una media hora a entrenar la salida del balón desde la línea defensiva. Ese inicio del juego desde atrás es una de las premisas con las que llegó el nuevo entrenador y en ello se esmera. Participó de manera activa y se mostró muy didáctico. No lo importó repetir las acciones ni que las cámaras captaran perfectamente todo lo que estaba diciendo. Porque el estilo combinativo ya no se discute. No es un secreto.

En media campo, dispuso a cinco jugadores enfrentados entre sí. De un lado, Míchel Macedo, Ximo Navarro, Aythami Artiles y Dani Castellano, con Alberto Aquilani como mediocentro, una alineación que quizá sea la que tiene en mente para el partido del lunes frente al Celta. Del otro, David Simón, David García, Pedro Bigas y Borja, con Javi Castellano por delante. El técnico ensayó la transición de una lado al otro y la manera de ofrecerse al compañero ante situaciones de presión del rival.

Del primer entrenamiento de la semana cabe destacar la presencia de Dani Castellano y de Loïc Rémy, ya recuperados, con el grupo, aunque este último se retiró antes de tiempo para realizar ejercicios específicos. Por su parte, Vitolo y Sergi Samper tocaron balón antes de que el resto saltara al césped de El Hornillo, pero luego ambos se ejercitaron en el gimnasio. El club ha confirmado que el extremo se une hoy al grupo.

Contra el Dépor, el lunes 30

Por otro lado, la UD Las Palmas recibirá al Deportivo de la Coruña el próximo lunes 30 de octubre en partido correspondiente a la décima jornada del campeonato. El encuentro será a las 20.00 horas y será televisado por beIN LaLiga. De esta forma, los amarillos jugarán dos partidos seguidos en el Estadio de Gran Canaria en lunes, además frente a los dos equipos gallegos, el Celta y el Dépor.

Esa semana, la UD vendrá de pasar seis días fuera de la Isla. Después del choque de Villarreal, el domingo 22 (11.00), la expedición se quedará tres noches en Valencia, donde preparará el partido de Copa del Rey precisamente contra el Deportivo, al que se enfrentará el jueves 26 (19.30) en Riazor.