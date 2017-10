Los lunes ya son un hábito

Cuando la UD Las Palmas termine de jugar su partido frente al Deportivo de La Coruña el próximo 30 de octubre en el Gran Canaria, habrá disputado ya tres encuentros en lunes esta temporada -Málaga, Celta y Dépor-, más que en toda la primera vuelta del curso pasado -dos-. La tendencia desde el ascenso ha ido a más. En la 15-16 jugó dos partidos y en la 16-17 seis. Como anécdota, en nueve choques ha cosechado cinco victorias y cuatro derrotas.

Que la UD Las Palmas juegue los lunes ya no es ni mucho menos anecdótico, sino todo lo contrario. Se trata de una tendencia que ha ido creciendo con el paso de las jornadas y las temporadas. No es el único equipo afectado, puesto que todos los que no participan en alguna competición europea son 'carne de lunes' -o de viernes-, pero será, con las fechas publicadas por la Liga hasta el momento, el que más habrá jugado ese día de la semana hasta la décima jornada, junto al Espanyol.

En total, tres partidos: uno que ya jugó, en Málaga (1-3), y dos que va a jugar, frente al Celta de Vigo (16 de octubre, 20.00 horas) y contra el Deportivo de La Coruña (30 de octubre, 20.00), ambos en el Estadio de Gran Canaria. Así las cosas, el lunes 30 de octubre los amarillos habrán disputado más encuentros este curso que en toda la primera vuelta de la temporada pasada, en la que sólo cerró la primera jornada, en Mestalla (2-4), y la decimotercera, en casa ante el Athletic de Bilbao (3-1).

El verdadero punto de inflexión para la UD en cuanto a jugar partidos los lunes se produjo en la segunda vuelta de la campaña anterior, en la que lo hizo hasta en cuatro ocasiones. La dos primeras, en sendas jornadas consecutivas, de nuevo ante el Valencia, en este caso en el Gran Canaria (3-1), y contra el Granada en Los Cármenes (1-0). Luego jugó en casa y la siguiente salida, en Málaga, volvió a cerrar la jornada. El último choque fue en Balaídos frente al Celta.

Sin embargo, en la primera campaña después del ascenso, Las Palmas sólo disputó dos partidos en lunes, ambos lejos del Gran Canaria, contra el Levante (3-2) y el Dépor (1-3). En total, 11 partidos -nueve ya jugados y dos por jugar- en dos cursos y 10 jornadas, y subiendo, según la tendencia.

Lo cierto es que cuando la UD ha jugado el primer día de la semana ha conseguido más victorias -cinco- que derrotas -cuatro-. Venció al Valencia en dos ocasiones, al Deportivo de La Coruña, al Athletic de Bilbao y al Málaga, mientras que cayó frente al Levante, el Granada, el Málaga y el Celta de Vigo. Pero eso no deja de ser una mera anécdota dentro del hecho de que el público, salvo mínimas excepciones, suele ser el más perjudicado.

De los 11 partidos que los amarillos habrán jugado en lunes hasta el 30 de octubre, sólo cuatro se habrán disputado en el recinto de Siete Palmas, lo cual es una ventaja para los aficionados de la UD, que normalmente sacan su abono pensando en que los partidos serán algún día del fin de semana. En todo caso, todos deberán acostumbrarse a ver a su equipo cerrar la jornada en más ocasiones de aquí al final de la temporada.