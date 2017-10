Viera: "¿Una renovación de por vida? No soy Iniesta ni lo seré nunca"

Jonathan Viera Ramos tendrá su recompensa. El mediapunta de la UD, en su comparecencia de este mediodía ante los medios de comunicación, desveló un nuevo avance en las negociaciones con la entidad en relación a su mejora de contrato -el culebrón comenzó el pasado julio en la previa de la Copa Mahou-. "Hemos hablado con el presidente [Miguel Ángel Ramírez Alonso], es de los que no deja pasar las ocasiones. La cosa está muy tranquila, hemos hablado esta misma mañana, estamos viendo cómo hacer las cosas y no creo que haya ningún tipo de problema", aseveró el monarca de la galaxia e internacional con La Roja de Julen Lopetegui. Es la voz del emblema de la UD, que contabiliza

18 dianas en las tres últimas campañas en la máxima categoría con el club isleño.

Se le cuestionó por si veía factible una 'renovación de por vida' como el caso de Andrés Iniesta en el FC Barcelona -de 33 años-. "Será lo que el club decida. Yo llevo muchos años aquí, estoy muy contento y sinceramente el club decidirá lo que es mejor para la UD Las Palmas y yo lo mejor para mí. Yo no soy Iniesta y haremos las cosas como siempre las hemos hecho (...) Pero mi caso no es el de Iniesta y el Barça", argumentó.

Repasó sus vivencias con la Selección, tras alcanzar el pasado lunes la condición de internacional absoluto. Llegó con el '10' de ilustres con España como Raúl González, Fernando Morientes, Luis Suárez o Bakero. "Estoy muy contento sobre todo por consumar uno de mis grandes objetivos personales. Es de las veces que menos me esperaba ir a la Selección pero el trabajo que hemos completado ha tenido sus frutos y estoy muy contento e ilusionado de seguir trabajando para volver a ir".

En esos 90 minutos ante Israel, Viera combinó con Asensio, Isco...Fue el mejor del encuentro. "Me he acoplado muy rápido, hay un grupo muy bueno y en el campo todo es más sencillo. Desde el primer entrenamiento fue todo muy bien y así todo es más fácil". ¿Y qué le dijo Julen Lopetegui? "Con el míster [Lopetegui] hablé dos veces y me dijo lo que él quería de mí. Que no tenía ninguna duda sobre mí. Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado y hay que seguir trabajando, sobre todo aquí que es donde tengo que hacerlo que es en la UD Las Palmas. Ahora llega el lunes un partido importantísimo".

A unos días de su paternidad -nacerá su hijo Enzo-, 2017 lleva la firma del capitán amarillo: "Me siento muy bien. Llevaba muchísimo tiempo persiguiendo este sueño y para mí es un orgullo (...) Mi vida sigue igual, con los mismos hábitos de siempre que son los que me han llevado hasta allí (...) Me sentí muy cómodo y muy a gusto pero es el primer partido. Es complicado dar todo lo que tienes porque al principio cuesta un poco entrar. Todo el mundo sabe que no hice todo lo que puedo hacer, pero para ser la primera vez me sentí muy bien".

Y es que la paternidad será el broche: "Ahora me viene lo más importante de mi vida y estoy muy ilusionado por eso. El 2017 se tiene que acabar como cada año y esperamos que 2018 sea mejor". Sobre si Lopetegui le volverá a citar, lo deja en manos del seleccionador. "Eso dependerá de él, lo que depende de mí es seguir trabajando como siempre he hecho con la UD y sacar lo mejor de mí para tener oportunidades de volver".

La doble 'V' en La Roja

Sobre el hecho de coincidir con Vitolo en La Roja, sería un escenario idílico. El sueño de los sueños. "Es una pena que Vitolo estuviera lesionado, hubiese sido una cosa muy bonita estar los dos jugando con España el mismo partido". Y asegura que fue Busquets el jugador que más les soprendió. "Tiene una visión que está fuera de la capacidad de los demás".

Y recalca la importancia del duelo del lunes ante el Celta de Vigo. "Nos viene un partido muy importante. En casa no podemos seguir fallando y es un partido muy importante. El equipo está muy enchufado, está todo el mundo entrenando muy bien y estamos preparados para ganar el lunes".

El ascenso, el brazalete, portar el '21' de Valerón, debutar con La Roja...¿Y ahora qué reta se plantea? "Siempre hay que ir poniéndote retos. Me iré poniendo pequeños retos a corto plazo porque hay que seguir compitiendo. Estoy con muchas ganas y con ilusión de seguir cumpliendo cosas con la UD y estoy en el camino".

En relación a la visita del Celta de Vigo en el Gran Canaria, visualiza una cruenta lucha por la posesión. "Espero un partido muy abierto, que los dos equipos quieran la pelota, que a través de la posesión quieran tenerla. Tenemos que salir muy enchufados y no darles opciones de que se vire el partido".

No concibe como una presión añadida la circunstancia de liderar el plantel más caro en la historia de la UD, así como que el propio presidente Ramírez asegurase que se trataba del "mejor" de los 68 años de vida del club amarillo: "Mientras mejores jugadores tenga el club, mejor para todos. No es presión, aquí siempre ha existido presión. Nuestra idea es salvar la categoría y tenemos que hacerlo".