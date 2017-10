Hernán Santana: "Hay que poner un candado en la portería"

La situación es preocupante. Reflexione sobre la crisis. ¿Qué soluciones aportaría?

No estamos atravesando nuestro mejor momento, pero el resultado del Celta [2-5] no refleja realmente el trabajo realizado. El que sabe un poco de esto y lo analiza fríamente, aprecia que la UD empezó y apretó arriba, ahogando al Celta, creando ocasiones...Pero si no las metes, no vale de nada. Desde el minuto 1 se vio un equipo diferente que puso toda la carne en el asador. Queremos cambiar esta dinámica.

Pero le caen cinco...

Cada gol recibido es como un jarro de agua fría. Comienzan los fantasmas, comienzan las prisas; la ansiedad, empiezan las dudas y no se cree en lo que se hace. Es un cúmulo de sucesos (...) Con 0-2 tenemos bastantes ocasiones, no entra la pelota y terminas con un castigo excesivo. La segunda parte no la analizas como la primera, encajas el 0-3 y es un partido que se vuelve loco. Quitas laterales, pones tres centrales; es un sistema que no hemos trabajado para nada (...) La idea del míster es la que nos gusta; con la calidad que hay, lograremos sacarlo.

Para sepultar las dudas: el dogma de Pako es continuista. Apostar por el control del balón. ¿Es lo productivo?

Cualquier entrenador que haya visto a la UD, en estos dos últimos años, si viene aquí y propone otra idea de juego con los jugadores que tienes; sería suicidarte. Se trata de continuar con una idea que a estos futbolistas les ha ido bien. Era importante no continuar, sino rescatar otra vez esa propuesta de hacer daño con el balón. De tenerlo en campo contrario; de intentar estar arriba y robar en campo contrario.

Con el toque, la UD lleva en este 2017 veinte derrotas en 30 partidos oficiales. Y ha recibido 68 goles. ¿Hay que revisar el ideario táctico heredado de Setién?

No hay que ser extremistas por una idea; prefiero ser consecuente con lo que tienes. Pero la confianza cambia en el futbolista. Nos gusta el balón, salir de atrás, crear peligro desde atrás; llevarlo de un lado a otro. Y defensivamente hay que mejorar. Pero no es culpa únicamente de la defensa. Hay que empezar por poner un candado en nuestra puerta. Sobre todo, en casa. En Primera si eres capaz de mantener un resultado, tienes opciones de ganar hasta el final. Hay calidad.

