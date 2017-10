Ayestarán: "Lo de Bigas y Ximo no fueron rotaciones"

Pako Ayestarán se instala en el silencio. De profesión, hermético. Cero pistas en la previa. El estratega vasco de la UD no se pronuncia sobre la opción de ver en el ataque amarillo a Jonathan Viera, Jonathan Calleri, Rémy y Vitolo de inicio. Mañana, tras encadenar cuatro derrotas, espera el Villarreal en el Estadio de La Cerámica (11.00 horas, BeIN LaLiga). "La gente está convencida del trabajo que hemos hecho, esperando que seamos capaces de plasmar lo que hemos trabajado y dispuestos a competir en el partido (...) ¿Rémy y Vitolo de inicio? Todavía no lo saben ni los jugadores. Uno piensa en todo, ataque a nivel colectivo y defensa a nivel grupal. Tenemos más información y jugadores que han podido entrenar más. El abanico se amplía...Pero solo hasta ahí".

Se le cuestionó por Sergi Samper, que se suma a las variantes de Vicente Gómez, Hernán Santana, Javi Castellano o Aquilani para portar el timón ante el Villarreal de Calleja. "Lo tendremos que ver, es un jugador más que nos puede dar cosas diferentes. Lo utilizaremos cuando creamos conveniente", asegura el entrenador amarillo, que viaja con 24 jugadores y afronta el jueves la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña. La expedición isleña se quedará en la Península -entre Valencia y A Coruña- hasta el próximo viernes 27 de octubre.

En relación a su rival, el potente Submarino Amarillo de Mariano Barbosa, Bakambu, Castillejo, Trigueros..."¿Qué puedo decir? Tenía un partido en la cabeza contra el Celta y mira lo que salió. Es un partido ante un rival importante que lleva años haciendo las cosas bien. En ese equipo puedes ver cosas de Calleja pero también de Escribá e incluso de Marcelino. Llevan tiempo trabajando juntos y con ciertos matices con el nuevo entrenador, pero siguen siendo muy competitivos". No destaca nada en particular del Villarreal, elogia el potencial grupal: "El equipo. Defiende bien como equipo, ataca bien a nivel colectivo, tiene jugadores en el medio capaces de asociarse bien y dos puntas que marcan las diferencias".

¿Qué hará con la defensa y los 18 goles encajados? Ayestarán matiza que no se trata de "ser más defensivos" sino de cometer menos errores en la retaguardia. "No se trata de ser más defensivos sino tener menos errores defensivos. Hacer cosas que van contra las características de tus jugadores no funciona. A los jugadores se puede llegar por diferentes vías. Tenemos que encontrar nuestro camino en base a nuestras características, no se trata de defender más".

Asegura que prescindir de Bigas -ante el Barça- y de Ximo Navarro -ante el Celta de Vigo- por decisión ténica no fueron 'rotaciones silenciosas'. "En un equipo las rotaciones tampoco tienen tanto sentido. Los que merezcan jugar tienen que jugar. A partir de ahí son los propios jugadores los que van llamando a la puerta. Que Bigas o Ximo no estuviesen no tiene nada que ver con que sean o se trate de rotaciones".

El nombre de Vicente Gómez sonó con fuerza en la sala de prensa durante la comparecencia de Ayestarán. Para el expreparador del Valencia, "ha mejorado muchísimo". ¿Jugará de inicio con Aquilani y Hernán? "Vicente en la primera semana que estuve aquí todavía tenía problemas de compensaciones y dolores que mermaban su rendimiento y ahora encadena tres semanas entrenando sin molestias".

El flanco ofensivo y los cuatro mosqueteros

Con solo cinco tantos en ocho jornadas, la opinión pública reclama la presencia de los cuatro fantásticos: Viera, Calleri, Vitolo y Rémy. Los mosqueteros de pólvora: "Están aptos para jugar, luego a partir de ahí tenemos que decidir lo mejor para el equipo, si están para competir durante los noventa o 45 minutos o que no jueguen". Además, salió en defensa del portero Leandro Chichizola: "No se ha llevado cinco goles sino el equipo se los llevó. Encajamos todos, partiendo desde el entrenador, y cuando sumemos sumaremos todos". Lo de rotar en la portería puede esperar. No figura en el dogma filosófico de Pako. En ese libro de estilo con 'K', que tras dos partidos solo ha dejado 45 minutos potables ante el Barça.

Refrenda el discurso de Hernán Santana, que dijo en LA PROVINCIA / DLP que sería "suicidarse" tratar de implantar otra filosofía de juego [abortando la del toque y el aroma combinativo]. "Los jugadores tienen unas características que para obtener su mejor rendimiento tienen que hacer un juego determinado, no podemos ir contra natura".