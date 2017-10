El mensaje de Roque Mesa desde el banquillo del Swansea

El futbolista grancanario Roque Mesa, ex de la UD Las Palmas y ahora en las filas del Swansea City, lleva pocos minutos jugados en la Premier desde que se estrenó en el fútbol inglés.



El pasado sábado, en el último encuentro de su equipo, el teldense volvió a quedarse sin jugar el partido que el conjunto galés disputó en casa frente al Leicester. Ni siquiera se vistió de corto para estar en el banquillo.



Así que, hasta ahora, de nueve jornadas del calendario 2017-2018 solo ha estado en el campo defendiendo la camiseta de su equipo en tres ocasiones.



Incluso en las últimas semanas se ha especulado con la vuelta al club amarillo a la vista de que no parece cuajar en la plantilla de Paul Clement.



Sin embargo, el futbolista ha publicado un mensaje inequívoco sobre su actual momento en el club en el que afirma que no se rinde y que pone todo su empeño en entrenar, trabajar, luchar, estar concentrado y ser persistente para conseguir hacerse un hueco en la alineación. Un mensaje de que no se rinde.





??SURRENDER? #actitud #gladiador #51 Una publicación compartida de Roque Mesa (@roquem15) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 5:59 PDT

?? "He has been training hard and he is ready for a start."https://t.co/qzkntWYNPI — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 23 de octubre de 2017

Sin duda la decisión que ha anunciado el Swansea la tarde de este lunes de que su entrenador pretende contar con él para el partido frente al Manchester United de este martes en la Carabao Cup (la copa de la liga inglesa) puede empezar a cambiar su sino en el club galés. "Ha estado entrenando duro y está listo para empezar", ha señalado el club en su cuenta de Twitter.