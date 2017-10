Ayestarán: "La Copa puede servir como punto de inflexión"

Sin dar apenas pistas de las piezas que colocará sobre el tablero de Riazor (19.30 horas, beIN LaLiga), pero con la intención de que la Copa del Rey sirva "de punto de inflexión" para cambiar una dinámica más que inquietante. Pako Ayestarán, técnico de la UD Las Palmas, pasó por la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo en La Coruña con un firme propósito de enmienda. "Cuando vienes de una racha de derrotas la Copa puede servir de punto de inflexión. Esperamos que esos brotes verdes que hemos visto seamos capaces de mantenerlos durante más tiempo y durante los noventa minutos", concretó el entrenador guipuzcoano tras el entrenamiento de hoy miércoles en La Coruña.

El estado anímico de la plantilla de la UD Las Palmas, a ojos del técnico vasco, ha ido mejorando con los días después de la contundente derrota por 4-0 en Villarreal. "Después de una derrota como esa y varias derrotas acumuladas, el día siguiente es jorobado. A partir de ahí el equipo se va animando, volvemos al trabajo y volvemos a lo siguiente", manifestó Ayestarán.

Para explicar este hecho, Ayestarán puso un ejemplo sobre ruedas. "Es como cuando un coche de carreras no está funcionando de la manera correcta, tiene piezas que no están funcionando. Estamos aquí para detectar las situaciones que está pasando el equipo y a partir de ahí encontrar la solución", añadió. Un remedio que a su juicio tiene un camino similar a "algunos momentos buenos de juego como el primer tiempo en el Camp Nou, 20 o 25 minutos del partido contra el Celta y la primera parte contra el Villarreal". Y entre tanto símil, el del siniestro total en que ha quedado la UD en más de una ocasión. "ante la primera curva peligrosa nos salimos. Sabemos que no es suficiente, tenemos que seguir mejorando pero estamos convencidos de que el coche va a despegar y a coger la velocidad que tiene este equipo", sentenció.

En el puñado de piezas que sacará mañana, Pako Ayestarán no se extendió. ¿Rotaciones? Ni sí, ni no. "La idea que tenemos es sacar la mejor alineación para poder sacar un buen resultado. No tengo en cuenta si los jugadores han jugado o no, solo qué jugadores consideramos que nos pueden dar el mejor rendimiento", agregó el ex del Valencia.

Entre esos futbolistas que pueden tener minutos está Sergi Samper, que ya "es uno más", ausente durante toda la presente temporada y que aún no ha podido debutar con la camiseta amarilla. "puede estar convocado y ser una opción en la alineación. A partir de ahí tenderemos que decidir qué momento es adecuado para él y para el equipo", puntualizó.

Sobre el Deportivo de La Coruña, que destituyó a Pepe Mel y nombró a Cristóbal Parralo, hasta ayer técnico del filial, como jefe del primer equipo, Ayestarán cree es un equipo "vivo", motivo por el cual no altera demasiado los planes que tenía para el día de mañana. "No cambia en exceso cuando la preparación está basada en la evolución de tu equipo. Cuando un equipo no está bien lo más importante es centrarte en ti. Y luego lógicamente tienes en cuenta al rival, en este caso ese matiz lo tenemos a media porque no conocemos a Cristóbal. Pero al Deportivo lo hemos visto bastante y los jugadores lógicamente no cambian", aseguró.