Señal de resurrección en Riazor

Ganar nunca esta demás. Menos si llevas meses con un andar errante, lejos de cualquier destino que tuviera como final una victoria. Eso hizo la UD Las Palmas en Riazor en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El cuadro amarillo, después de cinco derrotas consecutivas en Liga, alivió su crisis existencial y de resultados ante otro equipo que también necesitaba el elixir del triunfo. Venció Las Palmas en Riazor por 1-4 gracias a dos dobletes: uno de Momo y otro de Raúl.

Todo bañado con una actuación brillante de Raúl Lizoain, providencial durante el encuentro. Las Palmas encarriló el duelo en una primera parte donde Momo, con dos tantos, y Juanfran, con su autoexpulsión, dejó en bandeja el choque. Sufrió en la segunda mitad con los arreones de corazón de un Dépor que solo se entregó después de que Jonathan Calleri colocase el tercer gol en el marcador de Riazor. Con el cuarto, casi senteció una eliminatoria que pondrá, salvo catástrofe a Las Palmas en los octavos de final de la Copa del Rey.

Pako Ayerstarán hizo un alegato a favor del torneo. Por nombres en su once, su intención, de entrada, no era ni mucho menos tirar la competición copera. Y así, salvo contados hombres, su alineación tenía un cierto sabor a titularidad. Excepto por los nombres de Raúl Lizoain, David Simón, Momo, Javi Castellano o Tana, mimbres que han tenido poco uso en la presente campaña, el resto sonaba a apuesta por la Copa. Porque la UD salió al campo con Lizoain; defensa de cuatro montada por David Simón, Pedro Bigas, Mauricio Lemos y Dani Castellano; Javi Castellano en el pivote escoltado por Vicente Gómez y Jonathan Viera -el hombre con más minutos en lo que va de temporada- ; alas para Vitolo y Momo; y como único gran experimento, Tana en funciones de falso nueve.

Esa fue la gran apuesta del guipuzcoano en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Sin delantero y sin apenas velocidad por las bandas. En teoría, una disposición donde el balón debía ser el protagonista. En frente, el nuevo Deportivo de La Coruña de Cristóbal Parralo tampoco se guardó todo, con varios titulares en el once. Y de la mano de uno de ellos llegó el primer aviso para la UD. No se habían cumplido aún los dos minutos de juego cuando el suizo Schär, con un zapatazo desde casi 30 metros, hizo retumbar Riazor al estrellar el balón contra el poste. El Dépor, otro de los clubes depresivos de la LaLiga, quería agradar a los suyos y la Copa era un buen escenario para ello.

Sidnei, de cabeza, volvió a inquietar a Raúl Lizoain. El canterano, fino, desbarató un error de Jonathan Viera en la entrega para enmendar el desbarajuste ante Lucas Pérez. En cinco minutos habían pasado muchas cosas alrededor del arco amarillo. Demasiadas.

Ese estímulo valió a la UD para espabilar antes de que fuera demasiado tarde. Poco a poco empezó a conectar algo más. En esas apareció –por fin- Vitolo, el Vitolo de las últimas temporadas. Desde el carril del diez, el canterano, en su versión de internacional, comenzó a sortear rivales. Se deshizo así de Juanfran en carrera, dejó a Schär en el suelo y quebró la cintura de Sidnei. Por último en el área y su golpeo, seco, reventó el larguero. El rechace cayó en los pies de Momo que, de un zurdazo y con la cola colaboración de las manos blandas del polaco Tyton, colocó el 0-1 en Riazor.

El gol le sentó bien a Las Palmas. Se asentó. Hacía tiempo que no se veía en una así, sin esa necesidad imperiosa de tener que voltear un resultado, sin la mochila de piedras que supone para esta UD verse por detrás.

Con el ánimo por lo alto, el conjunto de Pako Ayestarán volvió a golpear. Sidnei –sí, un rival- sirvió un balón a Vitolo en zona de tres cuartos. El ex del Sevilla hizo retroceder a su defensa a base de su zancada. Con la zaga del Dépor en línea, colocada al borde del área, aquella conexión benjamín del Árbol Bonito salió. Viera hizo de Vitolo y tiró un desmarque por dentro; Vitolo, en ese intercambio de roles asistentes-definidor, filtró un pase perfecto para el '21'. Y cuando uno tiene alma de asistente, siempre sale. Viera vio la entrada de Momo, situado al límite. La salida de Tyton para achicar dejaba al de Las Torres con toda la portería para él. La jugada fue perfecta y el 0-2 ya estaba en el marcador.

Todo iba sobre ruedas para la UD. Riazor tronaba, caliente por el patinazo momentáneo de los suyos. El titubeo se trasladó al Dépor que se inmoló. Juanfran rechistó a Mateu Lahoz por una decisión totalmente intrascendente. La amarilla no aplacó sus humos y, acto seguido, se llevó la segunda. Su desespero dejó al Dépor con uno menos y allanó más el camino de una UD que jugaría casi 70 minutos con uno más y dos goles de diferencia a su favor. Casi nada para como venía la historia.

La UD bajó sus revoluciones. Trenzaba decentemente cuando poseía el balón, siempre con Jonathan Viera en el eje y con Vicente de escudero. El Dépor, más con orgullo que con cabeza, intentaba mirar adelante, con Lucas Pérez como canalizador de todo. Las Palmas, cómoda, estuvo a punto de ampliar su renta tras un disparo de Vicente Gómez después de una buena asistencia de Tana desde el costado. El partido, en pleno barbecho, se fue al descanso. Riazor volvió a tronar contra los suyos mientras Las Palmas, perpleja, veía como todo ese ruido, ésta vez, no iba contra ellos.

El segundo acto lo abrió Mauricio Lemos con una disparo desde muy lejos que casi sorprende a Tyton. El polaco tuvo que estirarse y sacar la manopla a paseo para que el balón no se colara por su palo. Ante ese panorama el Dépor enseñó el colmillo. Lo hizo, como no, Lucas Pérez, el clavo al que se agarra el cuadro gallego. Los buenos siempre aparecen y el futbolista cedido por el Arsenal salió a escena para encontrar un pase el hueco y driblar a Raúl Lizoain. Sin ángulo, el gallego volvió sobre sus propios pasos y sacó un tiro raso que repelió bien el meta canterano. Una muestra para dejar patente que el Dépor, a pesar de todo, no estaba muerto.

Aquella intención se transformó en realidad unos minutos después. Bakkali, desde el costado derecho, colocó un centro que evadió a Bigas y Lizoain. Lucas, con la testa, remató el cuero que golpeó en la cepa del poste izquierdo antes de colarse manso en la portería amarilla. El Dépor revivía. Crecía el cuadro de Cristóbal Parralo y se disipaba la UD. Vivía de las rentas y no lograba encontrar la manera de amarrar en corto el ánimo de los gallegos. Raúl tuvo que volver a intervenir una vez más. El canterano reaccionó a la perfección a una falta de Bakkali, crecido en la segunda mitad. Mal asunto para Las Palmas.

Recuperó algo el pulso la UD del duelo. Ayestarán aprovechó el momento para brindar a Sergi Samper sus primeros minutos de la temporada. Seguía la UD intentando adormecer el partido a base de balón y posesión estéril, producto de su superioridad numérica, pero sin acercamientos reseñables.

Cosa que sí tenía el Deportivo. Fede Valverde desperdició una doble oportunidad para poner Riazor a sus pies. Primero, por culpa de Raúl Lizoain. El canterano, vendido, hizo una parada prodigiosa con los pies cuando Riazor cantaba el gol del empate. Después, erró en un remate franco al segundo palo producto de un centro de Andone. Las Palmas resopló.

La resolución

Y cuando peor lo pasaba, el alivio llegó. Jonathan Calleri, que había sustituido a Tana, recogió un pase de Jonathan Viera dentro del área. El argentino, que no se acordaba ya de la última vez que marcó, sentenció colocando el balón suave dentro de la red. El argentino, al borde del final, marcó el cuarto, asistido por Hernán Santana, otro de los recursos que salieron desde el banquillo. Las Palmas redondeaba la noche, elevaba su moral y miraba ya al envite que da la vida: el enfrentamiento del próximo lunes contra el mismo rival. De momento, la Copa le valió para más a la UD.