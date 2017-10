Ayestarán: "El equipo está más cerca de lo que pretendemos"

Por primera vez desde que asumiera el cargo, Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, comparecía ante los medios después de una victoria. El técnico piensa que el triunfo copero en Riazor ante el Dépor, que casi sella la eliminatoria tras el 1-4, es "un punto de inflexión por el resultado claramente y por el juego, por momentos, también".

El máximo responsable del banquillo amarillo considera que la victoria "es un refuerzo positivo para los jugadores, que están convencidos del camino que hemos iniciado". Además, cree que "el equipo está más cerca de lo que pretendemos". Se mostraba contento de la imagen ofrecida, "pero también tenemos que ser críticos".

"Me voy satisfecho por el primer tiempo, incluso en igualdad, pero hemos hecho 15 minutos en los que nos han podido complicar el partido con creces. Vemos que las cosas que planteamos van saliendo poco a poco", expuso.

Pako Ayestarán considera que la UD hizo "un buen primer tiempo", favorecida por la expulsión de Juanfran, "pero ya teníamos ventaja". "Se ve que el equipo está mejorando, haciendo las cosas mejor durante más tiempo", explicó.

También hizo referencia a los apuros que pasó el conjunto amarillo en Riazor después del descanso: "Hicimos un buen trabajo defensivo en todo el partido salvo en esos 15 minutos de la segunda parte. Debimos ser más agresivos con el jugador con balón y algunos balones a la espalda. Siempre es más fácil corregir en la victoria para ser mejor conjunto".

El técnico amarillo, cuestionado sobre si la buena actuación del meta Raúl Lizoain le puede abrir las puertas de la titularidad en el choque que medirá de nuevo a la UD con el Deportivo, esta vez en Liga, el próximo lunes, lanzaba balones fuera. "Los entrenadores estamos encantados de que nos hagan dudar. Estoy encantado con los dos porteros y el que mejor compita es el que estará bajo los palos", expuso.

Piensa Pako Ayestarán que este duelo copero no marca una pauta para el choque liguero del Estadio de Gran Canaria: "Son partidos diferentes. Ellos lo analizarán desde nuestra superioridad numérica, pensarán que es otro partido y esta victoria no nos da ninguna ventaja. Los dos equipos vamos a llegar en las mismas condiciones. No hay excusas".

El entrenador amarillo valoró positivamente el debut de Samper, porque se trata de un jugador que "nos puede ayudar a tener posesión, a ser rápido en el medio, tiene buen primer pase y se ofrece bien".

Raúl Lizoain

Raúl Lizoain se erigió en uno de los grandes protagonistas de la UD en Riazor, con paradas salvadoras que evitaron el empate. "Hay momentos en los que no se está al mismo nivel en el partido y por fortuna pude sacar esos balones, lo contrario les habría dado más alas" dijo.

Sobre una posible titularidad el próximo lunes, dijo que "he vivido muchas cosas, prefiero que ni se hable y hacer mi trabajo, que cuando lo hago se ve que sé hacerlo; estoy tranquilo".