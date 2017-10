José Artiles, de perla a referente del filial

José Artiles se estrenó de la mano de Juan Manuel ante el Córdoba de Jemez en el Gran Canaria con 18 años. Alcanzó la cifra de 11 partidos, siete en Segunda y cuatro de Copa. Analiza la crisis del filial en su vuelta al Cartagonova: "Nos penalizan los pequeños detalles; pero nos salvaremos", asegura.

De debutante precoz en la UD -con 18 años en 2011- a exponente de madurez en Las Palmas Atlético. Aventuras y desventuras del ratón diabólico de Sardina. José Artiles -24 años- computa 127 apariciones en Segunda B. Es el más veterano (junto a Álex Suárez) del plantel de Suso Hernández. Mañana, desde las 10.00 horas, desafía al Cartagena del exjugador de la UD Alberto Monteaguado en el Cartagonova.

Escenario que conoce a la perfección, ya que en la 2016-17 completó 15 partidos de albinegro. Sin margen para el romanticismo, busca la primera victoria foránea de los amarillos. En la undécima jornada, el filial late bajo la urgencia, al marchar colista con cinco puntos.

Una victoria, dos empates y siete derrotas. En el grupo de la muerte, con gigantes como el propio Cartagena, Murcia, Recreativo de Huelva, Mérida...solo queda dejarse la vida: "Hay cierta preocupación pero lo afrontamos desde la tranquilidad. Nos está penalizando la juventud y la adaptación a la categoría. Y los pequeños detalles". Son víctimas de la dictadura del rigor. Condenados una y otra vez por la fatalidad.

Liguilla de blanquinegro

En su historial, once partidos con la UD -siete en Segunda y cuatro de Copa del Rey a las órdenes de Juan Manuel Rodríguez y Lobera-. Un ascenso con Las Palmas Atlético a la categoría de bronce -dirigido por Víctor Afonso- y tres campañas con la 'vela chica' amarilla en la categoría de bronce. División en la que defendió el escudo del Racing y Cartagena. En su temporada número once de amarillo y completó la cifra récord de seis pretemporadas con el equipo profesional [su contrato finaliza en junio de 2018].

Apuesta por la salvación del filial con firmeza. Le avalan sus más de cien partidos en Segunda B: "Tenemos muy buen equipo y creo que vamos a salvar la categoría. Estoy convencido; hay pequeños detalles que debemos corregir (...) Se deben a la falta de concentración y por exceso de confianza. Nos ha castigado bastante pero lo tenemos que corregir para hacernos más fuertes en casa y crecer desde la confianza".

Jugó el pasado playoff de ascenso a Segunda con los Efesé. Fue eliminado por el Barça B en semifinales. Ahora busca su primer gol del curso y la primera victoria foránea ante los de Monteagudo. "Lo esperaba con ganas, es un partido que me ilusiona. Volver al Cartagonova, aunque solo pasé unos meses [llegó en el mercado de invierno en enero] es especial. Me llevé buenos recuerdos y amigos, tanto dentro de la entidad como del vestuario. Me acogieron muy bien e ilusiona volver". Pero está sediento de hazañas.

"Es hora de sacar un buen resultado y meternos en dinámica positiva; ya es una semana fuerte [el miércoles viene al Anexo el Murcia]. Sería el doble de confianza". Demanda una oportunidad en la UD, escenario donde nunca lo ha tenido fácil. Acusó el golpe de ver como se le cerraba la puerta de forma cruel. ¿Por qué no ha tenido continuidad? ¿Quién le puso la cruz? Destila diplomacia y solo se centra en la salvación del filial.

"Son varios factores que afectan a esas decisiones; algunas propias del cuerpo técnico, que no terminan de considerar que estuviese preparado. He tenido bastantes lesiones (...) Por una cosa u otra sigo sin dar ese paso. Pero no me voy a rendir. Seguiré trabajando y luchando y si algún día, se me presenta, la oportunidad: la aprovecharé".

Hay vida más allá de la UD. Asdrúbal (Central Coast Mariners de Australia), Cristian Herrera (Lugo), Juanpe (Girona), Héctor Figueroa (Toledo),Tyronne (Tenerife)...Otros talentos hicieron la maleta. "Aquí no se acaba el mundo. Regresé al filial para demostrar que valgo. Si no lo consideran, lo buscaré fuera".

Lamenta el pésimo estado del césped del Anexo -el único del Grupo IV que es sintético-. "No es excusa, pero no nos favorece y menos así. Está bastante mal y la filosofía es conservar el balón".

Conozca la Península gracias a una agencia de viajes llamada Segunda B. "El año pasado me pegué nueve horas en guagua (...) Hay equipos que son de una categoría superior. Nos motivan esos estadios y queremos hacer un buen papel".

Vuelve José Artiles al Cartagonova. El torpedo de los 127 duelos en Segunda B. El diamante que debutó con 18 años en el Gran Canaria y bajó al barro. Seis temporadas después, desciende un escalón para ganarse el pan. Acaba contrato en junio y lidera la nueva hornada de los Fabio, Expósito y Benito. De novato a líder de la factoría de bronce.