Del Bosque: "Hay que tomar el descenso de la UD con deportividad"

Vicente Del Bosque está en Gran Canaria. Este miércoles, invitado por la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas, ha dado una conferencia sobre la integración de las personas con discapacidad en las empresas y en la que ha contado su experiencia personal con su hijo. Aprovechamos la ocasión para hablar con él sobre fútbol, cómo no. Aquí ofrecemos un adelanto de la entrevista que este jueves ofrecemos en la edición impresa y en exclusiva en la web para nuestros lectores suscriptores.

Usted siempre ha declarado el cariño que le profesa a la UD. ¿Cómo valora el descenso a Segunda del equipo amarillo?

La Primera División es muy dura; y también la Segunda, porque hay bastantes equipos que han militado en la máxima categoría. Lo más importante es que la UD Las Palmas, más allá de que su temporada no ha sido buena, es un club consolidado con unas bases sólidas y con una masa importante de seguidores. No hay que temer que le ocurra como a otros que, en esta situación, han llegado a estar incluso cercanos a la desaparición. Esto no le ocurrirá a Las Palmas. Hay que tomar el descenso con deportividad y encarar ya el futuro; intentar hacer las cosas bien, que seguro que también lo han intentado esta temporada pero no ha salido. Hay tres equipos que bajan y el que se descuida un poco se ve en esa situación.

Del Bosque, durante su trayectoria, se ha caracterizado por ser un acérrimo defensor del trabajo con la cantera. En la UD, en esta última etapa con Paco Jémez e intentando salvarse de la quema del descenso, se ha apostado por los mercenarios más que por los canteranos, después de que Setién revalorizara a la gente casa.

Las Palmas siempre ha tenido una buena base de jugadores propios que le han dado gran resultado, pero creo que no hay que dejar al margen a los que vienen de fuera. También ha habido futbolistas del exterior que han dado un gran rendimiento aquí. Creo que desde el club, en estos últimos meses y con la sana intención de evitar el descenso, se ha intentado traer a los que creyeron que eran los mejores para ello. Pero la mezcla entre gente de la casa y de fuera siempre ha dado buenos resultados a este club. En este caso no ha podido ser. A pesar de ello, no deben de dejar de lado la cantera, que es fundamental, y enriquecer al equipo con futbolistas del exterior.



