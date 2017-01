Trucos para ahorrar tiempo en la limpieza del hogar

Limpiar la casa cada vez resulta una tarea más complicada debido a la falta de tiempo. Sin embargo, si nos organizamos bien veremos cómo no es necesario invertir tanto tiempo como se cree. Por ejemplo, no todas las estancias de la casa requieren una limpieza exhaustiva a diario, en algunas bastará una a la semana. Toma nota de los siguientes consejos y ponlos en práctica.

Suelos

Para limpiarlos de forma efectiva y que no quede ni rastro de suciedad de forma que tengamos que volver a limpiarlo, pasa primero la mopa o la escoba. Para barrer puedes optar por colocar en la escoba un calcetín viejo que no uses para atraer y captar los pelos, pelusas, polvo, etc. A continuación, pasa la aspiradora.

Muebles

Para el polvo de los muebles hazte con una toallita húmeda de bebés. Quedaran perfectos con tan solo una pasada. Además dejaran un olor agradable. Si no tienes ninguna a mano, puedes hacerlo con un trapo normal humedecido con spray limpiador, pero asegúrate de que el trapo no suelte pelusas. Sino, todo el trabajo habrá sido en vano.

Espejos y cristales

Con otro trapo que tampoco suelte pelusas limpia la cristalería. Humedécelo en un mezcla de agua y vinagre blanco y da un par de pasadas por la superficie. Quedaran relucientes. También puedes decantarte por las toallitas de bebés.

Cocina

Con un palo y quitagrasas limpiaras la cocina en un abrir y cerrar de ojos. Elimina la suciedad de la vitrocerámica, la encimera y algún electrodoméstico en el que se pueda acumular la suciedad. Déjalo actuar y pasados 10 minutos, con una servilleta, elimina los restos del limpiador. Mientras esperas aprovecha para barrer el suelo.