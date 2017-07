"En 6 meses se ha hecho la dueña de la casa"

Luna llego al hogar de Roberto Herrera el pasado 6 de enero, procedente de Sevilla, y en tan solo seis meses se ha convertido en la dueña de la vivienda del presentador de Televisión Española en Canarias.

Luna es una bichón maltés de color blanco que en en la sesión de fotos realizada para este reportaje en la Peluquería Canina Yaiza Suárez, en Cardones (Arucas), posó como una profesional para el objetivo del fotógrafo en esta su presentación al público aunque su propietario presume de ella habitualmente en as redes sociales.

Herrera es un amante de los animales. En el espacio que presenta en Cerca de ti de Televisión Española en Canarias, cuenta no solo con un consultorio para mascotas sino que además difunde mensajes sobre animales perdidos e incluso muestra imágenes divertidas enviadas a la redacción del programa de los animales de compañía junto a sus propietarios.

Roberto Herrera es un defensor de los animales. "Recomiendo a todo el mundo que se lo plantee muy bien a la hora de adquirir una mascota. No se trata de un regalo o de un juguete que se puede dejar abandonado o desentenderte de él. Le diría incluso que requiere más cuidados que una persona aunque también digo que son muchísimo más generoso muchísimo más agradecidos que muchas personas", cuenta el propietario de Lula, que tiene diez meses de edad.

El presentador siempre que puede participa y colabora con distintas asociaciones y albergues de la isla de Gran Canaria, apoyando desde su tribuna catódica el cuidado animal y la concienciación sobre el buen trato a las mascotas.

Roberto reconoce que ha estado tres años en duelo tras la pérdida de su anterior perro, una caniche de 15 años, llamada Perla, que se convirtió en la gran compañera de este popular comunicador afincado en la capital grancanaria. "Dejó una pena enorme y no me animé a tener otro perro hasta que me decidí por Luna", cuenta Herrera, que destaca la inteligencia de los bichones malteses. "La mía", confiesa, "hace sus necesidades desde pequeñita en su sitio y obedece a todo lo que se le ordena".

Lo que tampoco oculta Roberto es que su perrita la ha salido un poco teatrera: "como no la dejamos dormir en la cama, en vez de irse a dormir en su camita se queda tirada en el piso del dormitorio para ver si así nos da lástima y la dejamos subir", reconoce.

Además, Luna adora mirarse al espejo. "Hay uno enorme en casa y es muy divertido verla cómo se mira al espejo. Es muy mimosa y presumida, y se da cuenta rápidamente cuando están fijándose en ella: le encanta ser el centro de atención", añade este comunicador.

El origen de la raza es poco claro. Su nombre no significa que es originario de la isla de Malta, porque el adjetivo maltés proviene del vocablo semítico màlat que quiere decir refugio o puerto; esta raíz semítica se encuentra en una variedad de nombres de lugares marítimos como la isla adriática Meleda en la ciudad siciliana de Melita, y también en la isla de Malta.

Los comerciantes fenicios trajeron de Egipto a los ancestros de esta raza probablemente hace más de 2000 años siendo difundida en el Mediterráneo. En la tumba del faraón Ramsés II (1301-1225 a. C.) se han encontrado estatuillas de piedra que ya se parecían a los malteses de hoy.

Hay imágenes en vasos del período entre 500 a. C. que son muy similares a los malteses, al lado del perro se lee la palabra Melitae.