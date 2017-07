¡Al agua patos!

De pequeños todos hemos querido tener un pollito o un pato de mascota, como los que vendían en los mercadillos, pero Pepita, una hembra de pato mudo, entró en la vida de Maríanne Leleux de la forma más inesperada posible. " Pepita llegó a casa hace 4 años, para el día de San José. Recibimos una llamada de un amigo, buscando veterinario para una pata que había sido víctima de un ritual bochornoso de santería. Sin dudarlo fuimos a recogerla y la llevamos al veterinario. Se nos ofreció ser su familia adoptante, y no lo dudamos", recuerda Marianne.

La acomodación a su nueva familia no fue fácil. "Cuando llegó a casa estaba tan débil que nos puso muy fácil su recuperación. Pero su adaptación fue un reto, ya que vive con perros, ponys, un caballo, conejos, tortugas y nosotros. Decidimos darle su espacio personal, para que pudiera recuperar confianza, y poco a poco fuimos presentándola al resto del equipo" cuenta Marianne.

Pepita se adaptó muy bien a este nuevo entorno en Tafira. "Curiosamente, y como hacemos los humanos, ella fue decidiendo quienes iban a formar parte de su vida y con quien mejor se lleva es con el caballo, los conejos, ¡y con mi madre! Dicen que la confianza da asco, y ella se lo ha tomado al pie de la letra, ya que se ha vuelto una mari-mandona, especialmente cuando es la hora de la comida, que pone al resto del personal firme", cuenta Leleux.

Los cuidados de esta mascota son fáciles. "Es de buen paladar, come verduras blandas como pimientos, semillas, gusanos y plantas acuáticas. ¡Lo que más disfruta es de su baño diario en su piscina!", cuenta Marianne sobre Pepita, que ha protagonizado una anécdota entrañable y deja claro el poder animal en terapias con personas con autismo, por ejemplo. "Tenemos unos amigos ingleses con un niño autista, que tenía dificultades a la hora de socializarse, con poco contacto visual y prácticamente mudo. En la asociación a la que pertenecen en Inglaterra les recomendaron apuntarse a algún curso o terapia con perros. Antes de tomar la decisión, y estando de vacaciones en Gran Canaria con su velero, vinieron a verme a casa, para preguntarme si sabía algo al respecto. Durante su visita, el niño no mostró interés por los perros, pero en cambio, por Pepita sí. La miraba y le sonreía. Viendo esta reacción, la cogí en brazos y automáticamente el niño se sentó a mi lado. Los padres no se lo podían creer, que por la curiosidad se hubiera acercado a mi. Se puso a gritar ¡mummy Pepita, daddy Pepita!", y sin pensárselo más, comenzó a tocarle las plumas. La sonrisa en la cara del pequeño era pura magia, y la de los padres, pues ya os podéis hacer una idea", concluye Marianne Leleux.