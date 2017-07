Préstame tus ojos

La historia de amor y coraje de Gafas y de Callíope Hernández, presidenta de la protectora Refugio Kiara comenzó de la manera más inesperada. "A Gafas la encontré en un contenedor de basura cuando era una bebé, sólo tenía tres semanas. Estaba bañada en alquitrán, de hecho vi que se movía algo pero no podía distinguir que tipo de animal era, y fui corriendo a mi casa a buscar a mi marido para que me ayudara a sacarla de allí. él me dijo creo que es un gato", recuerda Callíope. "Tenía además los ojos hinchados y reventados de pus, directamente la metí en el coche y la llevé al veterinario, ahí comenzó toda nuestra historia juntas. Tenía una infección brutal además de una enfermedad congénita que consistía en que el iris le atravesaba los ojos hacia afuera. Según el veterinario la segunda enfermedad mas dolorosa que existe".

Pero los problemas de Gafas no habían terminado. "Siendo un bebé pasó un año y medio con collar isabelino de pájaros. Se le practicó una operación por primera vez para que viera. Salió bien y durante tres semanas vio por un ojo, pero luego le dio glaucoma y hubo que quitárselo de urgencias, todo era muy costoso y lo solucionábamos haciendo 'vaquillas' entre mis hermanos para pagar sus gastos. El otro ojo se mantuvo durante cinco años sin visión pero si distinguía sombras, porque tenía una ulcera tan gruesa que no permitía que el iris reventara" rememora Callíope, "pero llego la noche que tras ponerle su tratamiento el iris reventó, otra vez a correr a urgencias y a quitarle su segundo ojo. Al día siguiente cambio su vida para siempre. Se había adaptado a ver sombras por un ojo y de repente todo se le quedó negro", recuerda Callíope

El mundo de Gafas cambió radicalmente. "Estuvo días sin moverse, hasta que motivada por mis llamadas comenzó a andar, agachada y despacio. En una de esas que empezó a llorar porque quería subir a la buhardilla por las escaleras yo la cogí en brazos y la subí a la planta alta. Cuando mi hija con cinco años me vio me dijo ¿mamá por qué no la enseñas? No le vas a hacer todo siempre. Buscando el método caí en la cuenta de dar golpes de sonido en cada escalón. Al principio despacio, luego cada vez mas rápido, la dejé sola y esa tarde se pasó tres horas practicando. Acabó el día que subía y bajaba sola hasta corriendo", cuenta Callíope, que usó el mismo sistema para que Gafas se ubicara por toda la casa. "Hoy en día sabe manejarse con todo, solo procuro no dejar cosas en medio", cuenta Callíope, que no se planteó tener una mascota con necesidades especiales, "simplemente la vi, supe que su vida dependía totalmente de lo que yo hiciera y me enamoré completamente de ella. La volvería a rescatar mil veces si hiciera falta", concluye Callíope Hernández.