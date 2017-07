Quelonios de andar por casa

Nacido en Huelva y criado en Francia, David Cuevas llega con su familia a Canarias y termina afincándose en Gran Canaria, donde desarrolla su vocación en enfermería. Desde muy joven siente verdadera pasión por la naturaleza. "Desde que era pequeño siempre estaba intentado meter animales en casa aunque mis padres no les gustaba la idea. Recuerdo incluso de pequeño meterme lagartijas en el bolsillo y olvidarme y aparecer en mi hombro cuando estábamos en el restaurante. En realidad la pasión que siento es hacia la naturaleza en general, me encantan los animales, las plantas, como se organizan entre ellos formando los ecosistemas. Las vueltas de la vida ha hecho que incluso comparta mi vida con una veterinaria con la que aprendo muchísimas cosas más", comenta David.

La pasión que siente este enfermero por los animales se transforma en predilección por un tipo de reptiles en concreto, las tortugas, unas mascotas con las que, a priori, puede parecer que no se establece ningún vínculo, pero nada más lejos de la realidad. "Me gustan muchos animales pero las tortugas en particular me parecen muy especiales, parecen como dinosaurios, es como tener una vista en el principio de los tiempos. Además hay muchos mitos sobre ellas que no son ciertos y cuando convives con ellas parece que hasta te reconocen, les gusta olerte, te siguen algunas en busca de caricias y cuando lo haces ejecutan como un extraño baile", afirma David.

Hay tortugas de hábitat terrestre, marino y de agua dulce. También existen gran cantidad de especies que pasan una parte del tiempo en tierra firme y otra parte en agua dulce. Las de hábitat terrestre presentan dedos libres, mientras que las de los hábitats acuáticos tienen las extremidades transformadas en aletas o bien los dedos unidos por una membrana.

Tener a estos quelonios, también llamados testudines, como mascotas no es una labor muy compleja. "A priori los cuidados no son muy complicados pero hay que estar bastante encima para poder prevenir o avistar cualquier problema en su etapa prematura para evitar problemas serios de salud. Lo importante es que reúnan las condiciones óptimas para vivir que es una alimentación adecuada, sol directo, un sustrato de tierra y agua para que puedan darse unos baños al menos una vez a la semana", cuenta David.

Entre los veinte ejemplares que Cuevas posee se encuentran dos especies de tortugas africanas, sudamericanas, rusas y de Madagascar. "Una de las especies que tengo puede llegar a vivir hasta 150 años, será herencia para mi hija", cuenta David.

El testudino más antiguo que se conoce es Odontochelys, que vivió en Asia meridional en el Triásico, hace 220 millones de años, lo que supone que las tortugas sea uno de los grupos de reptiles más antiguos y, por supuesto, mucho más antiguos que los lagartos y serpientes. Era acuática, y poseía un plastrón bien definido, pero el espaldar era primitivo. La siguiente tortuga fue Proganochelys (antes Triasssochelys), que vivió en el Triásico superior de Eurasia hace unos 210 millones de años. Era una tortuga primitiva, con un caparazón parecido al de las especies actuales, pero poseía aún dientes en el paladar; la cabeza, cola y patas no podían retraerse dentro del caparazón, pero estaban protegidas por espinas.

Originalmente, las tortugas eran terrestres; 100 millones de años después de su aparición, algunas evolucionaron para ser acuáticas y 50 millones después evolucionaron para ser marinas. Se puede decir que las tortugas marinas evolucionaron de líneas de descendientes por más de 80 millones de años.

Tradición

Las tortugas, según el saber popular tienen fama de lentas, no hay más que leer la fábula de la liebre y la tortuga, pero nada más lejos de la realidad, algo que el equipo de Faunario que se desplazó a realizar el reportaje fotográfico pudo comprobar, son unos animales tremendamente fuertes y bastante rápidos que enseguida escapaban del encuadre fotográfico. "Me encanta ver cómo se pasean e interaccionan entre ellas, los cortijos amorosos son muy divertidos con sus ruidos tan peculiares según la especie y son muy curiosas. De nada que te dejas una puerta abierta ahí se meten unas cuantas en cualquier momento. No tienen mala vista pero el olfato es tremendo, desde que sacas alguna comida que les encanta ya sea el rincón en el cual se encuentren enseguida levanta la cabeza y empiezan a buscar con el olfato hasta llegar a la primera hasta la comida", relata David Cuevas.

Las tortugas , como reptiles que son, mudan la piel; sin embargo, a diferencia de los lagartos y serpientes, lo hacen poco a poco. También mudan o desprenden los escudos del caparazón, individualmente y aparentemente sin un orden determinado. La reproducción es ovípara, y al igual que sus hermanos reptiles y las aves, los huevos de las tortugas están rodeados por una membrana vitelina, tres capas de albumen y cutícula. Los huevos de las tortugas tienen un par de membranas de separación: una gruesa capa de albúmina y la concha calcárea. Estos huevos son situados en la tierra y son incubados en condiciones naturales, donde están expuestos a diversas condiciones como la temperatura y humedad relativa que pueden ser fundamentales para el desarrollo previo del huevo y del embrión que dentro de este huevo se está desarrollando.

Las tortugas se describen con frecuencia en la cultura popular como criaturas tolerantes, pacientes y sabias. Debido a su larga vida, movimientos lentos y una apariencia arrugada, son un emblema de la longevidad y la serenidad en muchas culturas alrededor del mundo. Además tienen un papel importante en las mitologías del mundo, y a menudo debido a su longevidad están implicadas en mitos de la creación o se utilizan como símbolos de la biología marina y la ecología.

David Cuevas tiene claro la responsabilidad que se tiene al adoptar una mascota, sea cual sea la especie que se opte por adoptar e incorporar a nuestra vida. "Hay que tener conciencia de las responsabilidad que supone tener un ser vivo a tu cargo. Nuestro deber es tenerlas en las condiciones lo más parecidas posibles a como ellas se encuentran en la naturaleza para que puedan ser felices y desarrollarse en su plenitud. Que tengan un espacio acondicionado correctamente y por supuesto hacerse cargo de los posibles problemas de salud que pueden surgir y procurar prevenirlos", concluye este enamorado de los animales, en especial de las tortugas, unos reptiles envueltos en un halo de leyendas y tradiciones que los hacen especiales, casi mitológicos. Son leyendas vivas.