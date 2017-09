"Adoptar animales mayores no debe ser un problema"

Cuando hace ahora 11 años Busi llegó a la vida de Saulo Sarmiento, el acróbata grancanario no imaginaba el giro profesional que iba a dar su vida tras proclamarse poco después campeón del mundo de aerian pole, lograr una medalla de bronce en el Festival Mundial Cirque de Demain y acabar siendo fichado para integrar el elenco del Circo del Sol.

"Por entonces yo vivía en Madrid y me enteré de que había una señora en un pueblo cercano a Ávila que tenía cerca de 150 perros recogidos. Me acerqué hasta allí para hacer una aportación económica y cuando llegué", como suele pasar en estas historias de mascotas, " Busi me enamoró. Era el único que no se re lacionaba con el resto", dice. "Sólo le gustaba estar con humanos y decidí adoptarlo", cuenta este deportista de 30 años.

A Busi, que en la actualidad tiene unos 13 años, lo habían dejado abandonado, atado a una cuerda, en una parada de guaguas. "Debido al lugar donde lo encontraron, una estación de autobuses, en el albergue lo habían bautizado como Bus; fui yo", recuerda Saulo Sarmiento, "quien le añadió la 'i' al nombre porque me parecía más apropiado y muchísimo más cariñoso".

Busi es un mestizo de Teckel y Yorkshire Terrier que actualmente, y ante el complicado periplo viajero de Sarmiento, ha quedado a cargo de su familia en la casa que poseen en la localidad grancanaria de Arinaga. "Es mi padre quien lo cuida porque con mis viajes era imposible atenderlo como debía. Es un perro muy cariñoso, muy inteligente y muy bueno, que se ha adaptado de maravilla a su entorno. Aunque es mayor, continúa excitándose mucho cuando lo sacamos; le encanta la calle", reconoce este grancanario que el pasado año encandiló con su espectáculo de acrobacia al jurado del afamado programa Britain's Got Talent. Los vídeos de aquellas actuaciones acumulan en YouTube más de 26 millones de reproducciones.

El acróbata confiesa que siempre ha sido un apasionado de los animales y colabora económicamente con distintas asociaciones. Fiel a esa conciencia dice que "adoptar animales mayores no debe ser un inconveniente para quienes desean tener una mascota".

"Cuando era pequeño tuvimos tres tortugas en casa pero crecieron tanto que hubo que donarlas a un parque porque era imposible mantenerlas", explica Sarmiento.

El artista se encuentra actualmente inmerso en la gira americana de una de las compañías con las que el Circo del Sol viaja por todo el planeta. "Me queda un año aún para regresar a España a falta de recorrer México y Estados Unidos con nuestro espectáculo".

"Está siendo una experiencia fantástica en lo profesional y en lo personal", dice sobre esta tournée. "El ambiente de trabajo es genial y el público responde estupendamente a nuestro espectáculo".

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1987, Saulo ya de chiquillo era "un niño activo, con grandes sueños y metas. Uno de ellos era ser acróbata y trabajar en las mejores compañías del mundo". A la edad de 12 años vió un espectáculo del Circo del Sol, Alegría, y ese día decidió que quería ser acróbata. El camino que ha recorrido para llegar a donde actualmente está se encuentra trufado de historias, experiencias y conocimientos, pero ni en sus mejores augurios se planteó que acabaría formando parte de aquel Circo del Sol que un día le hizo soñar.