"No hay mal día si en casa te espera un perro"

Posiblemente, Yraya Viera haya sido de las mujeres más bellas en coronarse Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en toda la historia de los festejos. Sucedió en 2008 y nueva años después, aquí arriba pueden apreciar cómo sigue siendo Iraya de guapa, además de haberse convertido en una pedazo de mamá para su bebé y, también, para sus cuatros perros: Happy, Lula, Bonnie y Toby.

Dice que desde niña era una apasionada de los animales. "Siempre dije que sería veterinaria hasta que descubrí que las disecciones y yo, no nos llevamos bien", cuenta entre risas. "Mi ilusión de pequeñita era tener un perro pero nunca me dejaron. Siempre decían: "cuando tengas tu casa, verás que no lo tendrás" Pues mira, contra todo pronóstico, tengo 4 peludos que no sacaría de mi vida por nada del mundo. No exiten los malos días si en casa te espera un perro".

Sobre su pasado como reina del Carnaval, luciendo una fantasía de Fernando Méndez para Alcampo Telde, confiesa que no puede sentirse "más afortunada por todas las experiencias vividas y por tener a personas maravillosas en mi entorno, pero sin duda, lo mejor" de todos estos últimos años "ha sido la llegada mi hijo, el motor de mi mundo y la personita que dibuja siempre una sonrisa en mis labios".

"Cuando nació mi hijo", prosigue ahora sobre su bebé y sus animales, "ellos me buscaban; procuraba acariciarlos siempre con la manos que me quedaba libre para que no se sintiesen desplazadas. Fue un cambio muy radical para todas. Intento, en la medida de mis posibilidades, incluirles en los planes familiares. Los animales también necesitan de nuestro tiempo y cariño".

Compaginar maternidad y cuidados caninos "es cuestión de organizarse pero siempre encuentro tiempo para asearles, preparar sus comidas (no comen pienso), darles mimos y jugar con ellos".

Yraya habla con locura de cada uno de sus cuatro animales, bichón maltés, dos de ellos mestizos. Todos adoptados, algo que recomienda frente a la compra. Lula fue la primera. "Era un cachorro de un criadero con una enfermedad congénita; no me importó. Muchas madrugadas en urgencias con ella y no le daban más de dos años de vida pero ya tiene cinco". Cuenta que Bonnie fue la segunda: "Tiene 3 años y llegó casi por casualidad. Queríamos un segundo perro y tuvimos otra perrita en acogida con intención de adoptarla pero Lula no asimiló bien su llegada (dejó de comer y estaba muy decaída, lo que hizo que su enfermedad empeorase). Siguiendo instrucciones de la protectora responsable de aquella perrita, la llevé de nuevo a su anterior casa de acogida y llegó Bonnie, castrada y con chip".

"Happy", prosigue, "fue el tercero. Le calculan entorno a 13 ó 15 años y es mestizo. Lo encontré en una carretera lleno de pulgas, garrapatas y lesiones en la piel. Tenía anemia por la sangre perdida, un tumor, filaria, una pata torcida y un soplo en el corazón. Un lugareño me dijo que lo había visto más veces muerto que vivo por las palizas recibidas". La protectora Asociación S.O.S animales G.C. por fin logró rescatarlo y entregarlo a Yraya.

El cuarto fue Toby: "Su familia por motivos personales prescindió de él, y me ofrecí como casa de acogida hasta que le encontrásemos un hogar. Mi abuela siempre dice que donde comen 3, comen 4, y seguí su consejo", añade este bellezón antes de insistir en que "una mascota es parte de tu hogar y no de tu azotea".