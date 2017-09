´Rango´ y ´Lupita´: cuando el color sí importa

David Cuevas es un apasionado de los animales, a los que dedica gran parte de su tiempo, especialmente a sus camaleones. "Me encantan los reptiles y la observación de los comportamientos animales y al estar en un espacio controlado es muy fácil estudiarlos y observarlos. Son una pareja de Camaleón de Yemen o camaleón velado, su nombre científico es Chamaeleo calyptratus, el calyptra es un velo alto usado en la Grecia clásica. El macho se llama Rango y la hembra Lupita", cuenta David.

Características

Los reptiles son unas mascotas muy especiales y el camaleón no iba a ser una excepción.

Estos reptiles se caracterizan por su cuerpo comprimido y aplanado, sus pies zigodáctilos y la cresta o cuerno en las cabezas de algunas especies, como el camaleón velado. Tienen patas con 5 dedos, 3 hacia afuera y 2 hacia adentro; sus dedos adyacentes están fusionados, por lo que cuentan con almohadillas oponibles y garras en cada dedo. Posee unos ojos que pueden moverse independientemente uno de otro, y como resultado, los camaleones tienen una visión de 360°. Las especies arbóreas tienen colas prensiles. Destaca la lengua extensible del animal, cubierta con una sustancia pegajosa.

Algunos camaleones presentan dimorfismo sexual y los machos son levemente más grandes y de colores más llamativos. De acuerdo con la especie, los camaleones pueden medir hasta 68.5 centímetros de longitud. El más pequeño mide unos 15 milímetros y se trata del camaleón Brookesia micra.

"Son animales solitarios y solo se juntan para la reproducción. A base de insistir con el contacto se puede hacer que se acostumbren a tu presencia e incluso que coman de tu mano", relata Cuevas. Uno de las facultades más sorprendentes de estos reptiles son sus cambios de color, que están bastante influenciados por la visión que de estos reptiles se da en películas o series animadas. "Comúnmente se cree que se trata de un comportamiento desarrollado para escapar de presas, camuflarse o para pasar desapercibido y aunque esto es correcto, existen otras razones por las que los camaleones cambian el color de su piel. Los investigadores suponen que también tiene que ver con la luz. sabemos que algunos colores repelen los rayos solares de diferentes maneras, bien, suponiendo que, por ejemplo, un camaleón de color oscuro (marrón) decide descansar bajo el sol, pero tener ese color lo hace más sensible al calor. El cerebro del camaleón puede enviar las señales adecuadas a las células de color amarillo en su piel para que éstas se vuelvan más grandes que las células azules de abajo y así, de repente queda de color verde, ¿por qué? Porque los colores claros le permiten descansar al sol con menos dificultades. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura. De la misma forma en la que puede cambiar a un color más claro para no tener problemas con la luz solar, puede volverse oscuro para calentarse. El color oscuro retiene el calor, por lo que el camaleón puede oscurecer su piel y así aprovechar mejor el calor. También inciden factores como el ánimo y el humor. Otra teoría indica que los camaleones cambian de color de acuerdo a su estado de ánimo y el humor. Por ejemplo, si están alertas ante una situación peligrosa o si se ponen agresivos en una batalla, ante otro camaleón", aclara Cuevas.

Además de la característica propia de cambiar de color, los camaleones también cambian de piel como las serpientes, dos veces al año.

Alimentación

Uno de los aspectos más importantes para tener unas mascotas como estos reptiles es tener claro que hay que darles de comer. "La alimentación es mayoritariamente insectívora, siendo prácticamente la única especie que añade ciertos vegetales a su dieta. No obstante, estos vegetales (hojas, flores y algunos frutos) son un mero complemento que les aporta, entre otras cosas, agua en caso de no poder adquirirla de forma natural. En cautividad se suelen alimentar a base de grillos, saltamontes y langostas, gusanos de seda, cucarachas criadas en cautividad, y en cantidad menor por su alto contenido en grasa, gusanos de la miel y de la harina. Los grandes machos adultos son capaces de comer pequeños ratones, aunque no es necesario para su dieta y más de uno al mes puede ser perjudicial. La base de alimentación de los míos son los grillos que compro a un criador de alimento vivo", cuenta David.

Verlos comer es todo un espectáculo, siempre y cuando se ponga mucha atención por la rapidez del hecho. Normalmente detectan a su presa, la observan sigilosamente y de repente, sacan la lengua de forma increíblemente rápida y enganchan al insecto con ayuda de la sustancia pegajosa. Cuando la presa se pega en la lengua, la introducen en la boca y comienza a triturarla para después tragarla.

Hábitat

Además de la alimentación, lo más importante es su hábitat. "Importante como para cualquier otro reptil, además de una buena alimentación es la importancia de la luz solar directa para su metabolismo y comportamiento reproductivo. Hay gente que prefiere tenerlo en terrarios pero la experiencia tanto con camaleones como con tortugas es que cuanto más natural sea todo mejor se desarrollan y comportan los animales. La naturaleza es sabia y es difícil reproducirla exactamente. Por eso yo los tengo en unos Flexarios en el jardín directamente expuestos a la luz solar con su flora adecuada para que se puedan esconderse y moverse", cuenta David Cuevas.

La mayor parte de los camaleones habitan en África y en Madagascar, aunque algunas especies también se encuentran en partes del sur de Europa, Sri Lanka, India y Asia Menor. Diferentes especies habitan diferentes ambientes, como montañas, junglas, sabanas y a veces desiertos y estepas. Se cree que los individuos que viven en los sectores mediterráneos europeos derivan de ejemplares introducidos por el hombre en épocas remotas. -Viven, en su mayor parte, en ambientes forestales, pero también se hallan algunos en matorrales, y algunas especies viven en el suelo, debajo de las hojas. Pueden pasar de un árbol a otro gracias a la habilidad prensil de su cola y de sus patas.En estado salvaje la principal amenaza de los camaleones es la contaminación y destrucción de su hábitat, pues dado que muchas especies son arborícolas, la tala de árboles les afecta sobremanera. Otro riesgo es el que proviene de una actividad humana: el comercio. En algunas partes del mundo estos animales son capturados para ser vendidos como mascotas exóticas, y muchas veces mueren antes de que lleguen a sus nuevos ´hogares´.

En la península ibérica y en Europa sólo vive el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), que actualmente se encuentra en peligro de extinción, y que habita en puntos muy concretos de la geografía española, como en Andalucía, que ocupa la costa desde Huelva hasta Almería con poblaciones fragmentadas en varios puntos o la Región de Murcia y en Portugal, concretamente en el Algarve; también hay poblaciones en Italia y Creta. Otra especie que se puede encontrar en Europa es el camaleón africano (Chamaeleo africanus) con algunas pequeñas poblaciones al suroeste del Peloponeso en el sur de Grecia, donde se cree que es una introducción desde la antigüedad, posiblemente desde Egipto.

Reproducción

"Como la mayoría de los reptiles, los camaleones realizan ritos de apareamiento, el macho experimentan cambios de color durante el cortejo y las hembras preñadas muestran una coloración viva para indicar que no están disponibles", cuenta David.

Casi todos los camaleones son ovíparos, con la excepción de algunos que son ovovivíparos y tienen un período de gestación de 5 a 7 meses. En casos así, los pequeños, regularmente unos 30, nacen dentro de una membrana transparente adherida al saco vitelino. En el sistema ovíparo, la hembra deposita los huevos entre las 3 y 6 semanas posteriores a la cópula en un agujero en la tierra. El número de huevos depositados depende de la especie. También el tiempo de eclosión depende de la especie, pero la mayoría de los huevos se rompen entre 4 y 12 meses.

Documentación

Los camaleones son unas mascotas que no necesitan ninguna documentación específica. "No tengo permiso especial para la tenencia de estos animales. Pero si es necesario registrarlos en el SOIVRE si tienen crías y las quieres vender de manera legal para justificar que son nacidas en cautividad y no cogidas en el medio natural", relata Cuevas, que desgrana además algún suceso acontecido con el macho de su pareja de camaleones. "La anécdota más impactante que tenido con el macho, Rango, es que con un mínimo hueco que me dejé abierto se escapó y ya lo había dado por perdido. Un mes y medio después regando como cada día el jardín, de casualidad lo he visto entre las hojas de la estefanota y lo pude recuperar. Eso demuestra que esta especie de camaleón. considerada de las más resistentes para sus cuidados, efectivamente lo es", concluye David Cuevas, un apasionado de los animales, especialmente de los reptiles.