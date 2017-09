Segundas oportunidades de ultramar

El grancanario Alejandro Molina, debido a las incidencias en el proceso de adopción de una gata, creó una herramienta que facilitase el proceso. " Al morir mi gata de 14 años quería adoptar otra, ya que tenía una en casa y no quería que estuviera sola. Vi mucha dificultad a la hora de querer adoptar a un animal en concreto: gato hembra, esterilizada y de menos de 2 años. No había ninguna web que tuviera esos filtros, al menos en Canarias. Vi más de 50 perfiles de Facebook de protectoras, pero esta web no tiene filtros de ese tipo y las publicaciones se pierden y el albergue de Bañaderos no tiene una web donde poder ver los animales que hay en adopción", afirma Alejandro.

De este proceso surge la web leales.org que centraliza y facilita la publicación de pérdidas, adopciones o eventos de protectoras y refugios de animales o profesionales. "Leales.org es una herramienta multiplataforma, de gestión y autodifusión de animales perdidos o en adopción y a nivel global. Todas las publicaciones se autodifunden en más de 10 redes, en el buscador de Google, en Google Imágenes y a más de 30 idiomas. Si lo deseas, puedes activar la función de autocompartir en tus redes sociales de forma automática. Cualquiera puede consultar o publicar. No es imprescindible registro, no se piden datos personales y tiene certificado Intel McAfee Secure. Puedes crear un usuario para gestionar y unificar tus difusiones. Todas las herramientas y sus capacidades están abiertas a todos y son totalmente gratuitas", cuenta su creador. El uso de esta herramienta se expande con rapidez.

"Está presente en todos los países donde se quiera publicar. Actualmente hay publicaciones de más de 10 países y cada vez hay más visitas y se usa más. Al tener un formulario muy cómodo para publicar y sin necesidad de registro, últimamente hay un repunte de uso por particulares; ya sea de animales perdidos o adopciones de animales que no pueden mantener.

En cuanto a los usuarios más comprometidos el mayor es el Albergue Valle Colino, de Tenerife, que tiene casi 300 publicaciones con sus fichas, fotos, vídeos, etc. También hay asociaciones como ARBRA que tiene un alto índice de adopciones realizadas gracias a la herramienta. A destacar el hecho de que se autotraduzca en más de 30 idiomas, que está facilitando a las protectoras o asociaciones que envían sus animales a adoptar al extranjero que el futuro adoptante puede ver todas esas fichas y elegir el que quiera, ya que allí no abandonan y tienen demanda de adopciones. En cambio, en España es todo lo contrario y esta herramienta ayuda a aumentar las adopciones y facilita las internacionales. Por otro lado la herramienta empezó en un hosting gratuito pero ha tenido que ampliarlo hasta 3 veces, debido al alto número de visitas y publicaciones", cuenta Alejandro Molina, que tiene muchos planes de futuro en relación con la iniciativa leales.org.

"Ser el portal de referencia de animales perdidos o en adopción a nivel internacional. Crear una asociación de ámbito nacional para firmar convenios con gobiernos autonómicos o estatales y ayuntamientos. Realizar campañas educativas con imágenes de temática de adopción de animales en redes sociales, que se harán en exposiciones itinerantes o la campaña para suprimir el término "tienda de mascotas" de la definición de mascota en la RAE o dar ayuda directa y apoyo a las asociaciones, protectoras y albergues con problemas de funcionamiento o de recursos son algunos de ellos", enumera este informático amante de los animales.