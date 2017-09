La historia de una perra 'multividas'

Tropi es una perra mestiza que demuestra que no solo los gatos tienen más de una vida. Callíope Hernández, el alma del Refugio Kiara, desgrana la complicada historia de la perra, desde que se vieron por primera vez hasta la actualidad, que la acompaña a las charlas contra el maltrato y abandono animal que da por los colegios.

Su nombre tiene bastante que ver con las circunstancias en que fue encontrada. " Tropi viene de 'tropillada', como atropellada, ya que cuando me preguntaban por ella decía 'la tropi'. La encontré un día que subí a llevar a mi hija al colegio, al bajar por la carretera vi una perrita tumbada en la orilla, parecía que estaba tomando el sol, pero su mirada me extrañó, me di cuenta que estaba en estado de shock, paré mi coche y al tratar de levantarla vi que tenía toda la parte de atrás de su cuerpo partida, la pelvis y patas traseras. Cuidadosamente la subí en el coche y fuimos directo a mi veterinario, el Centro Veterinario Criacanarias, donde después de hacerle todas las pruebas pertinentes, efectivamente se confirmaron las sospechas, Tropi tenía múltiples fracturas en pelvis y patas traseras", cuenta Callíope.

Pero la observación a la que sometieron a la perra reveló algo más de su estado. "Mi veterinario se reunió con el traumatólogo y vieron que el animal presentaba remodelación osea, eso quería decir que su atropello y maltrato no fueron del mismo día sino que había lesiones más antiguas. Si se operaba podía ser que no caminará nunca más y decidimos no hacerlo ya que era arriesgado para ella. La veterinaria me aconsejó hacer unos ejercicios de rehabilitación en el mar aunque lo más lógico es que no volviera andar ya que sus caderas estaban totalmente separadas de la columna", recuerda Hernández.

Pero tanto la vida de la perra como la de su rescatadora se revolucionarían en esos días. "A la mañana siguiente, mientras tenía a la perra recién bañada tapada con su toalla, vi que todos mis perros se pusieron a aullar en círculo en torno a Kiara, una husky siberiano de 14 años, que se estaba muriendo en ese mismo momento. Pasé cinco días llorando, sin prestar la atención a nada más, por la inmensa tristeza que sufría por mi perra fallecida. Hasta que mi marido me dijo que atendiera a la perra atropellada, que me necesitaba, la miré, de nuevo se había hecho sus necesidades encima, llorando la lavé, la metí en su cesta y me la llevé a la playa a comenzar su rehabilitación. Entraba en el agua con esa perrita toda partida mientras una vecina me insultaba por hacerlo, ya que no quería perros en 'su' playa. Así comenzamos a luchar Tropi y yo juntas", recuerda emocionada Callíope Hernández.

El proceso de rehabilitación de la perra fue una etapa dura. "Seguimos la rehabilitación cada mañana temprano y por la noche ejercicios en casa, su comida lejos, con toda mi pena, para motivarla a ir hacia ella. Pasado el día 20 desde el comienzo de la rehabilitación la perra se levantó, afortunadamente sus caderas ya rozaban la columna. Así día tras día fue mejorando. Caminaba toda torcida pero ya solo era cuestión de tiempo", rememora Hernández. Una vez recuperada la perra fue puesta en adopción, como todos los perros rescatados por el Refugio Kiara. "La adoptó una señora la cual parecía muy buena, la entregamos un sábado y al miércoles siguiente fui con mi hija a ver a la perra y al irnos la niña me dijo que creía que el animal no estaba feliz. Dejé pasar hasta el sábado siguiente y volví a ir a la nueva casa de la perra, allí estaba con convulsiones y echando espuma por la boca. Corriendo la monté en el coche y nuevamente a mi veterinario que diagnosticó que estaba envenenada con matarratas", recuerda Callíope. La perra fue operada de urgencia pero el veterinario advertía que lo más probable era que la perra no superara la intervención. "Afortunadamente la perra se sobrepuso a esta nueva adversidad. A los nueve días le dieron el alta y ya nunca más se iría de mi casa, había vuelto a nacer por segunda vez", sentencia Hernández.

La perra se ha recuperado por completo, de hecho, ya ha ido como ejemplo de superación a alguna charla escolar en contra del maltrato y abandono animal. " Tropi es una gran heroína para muchos niños que conocen su historia", concluye Callíope Hernádez, el alma del Refugio Kiara.