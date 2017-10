Diamantes de sangre caliente

Los diamantes de Gould son unas aves de la familia de las paseriformes, originarias del norte del continente australiano, donde tienen un clima tropical. Son unas aves de tamaño pequeño, con unos 12 o 13 centímetros y un peso que oscila entre 15 y 20 gramos, y de un vistoso colorido que los hace muy apreciados. Recibió su nombre en honor de Elizabeth Gould, la esposa del artista ornitológico británico John Gould. La señora Gould no tenía el título de 'Lady', sin embargo esta especie era conocida como 'pinzón de Lady Gould' debido a un error moderno. También se conoce como 'pinzón arco iris' o simplemente 'gould' en su país nativo. En el municipio de Arucas hay un criador de estas aves, Pedro Cabrera Nuño, asistido por su ayudante, que no es otra que su hija Julia.

El clima de las Islas Canarias es inmejorable para la crianza de estas maravillosas aves, pero hacerlo es todo un reto, ya que su reproducción en cautividad no es nada fácil de llevar a cabo. "Son delicados cuanto a su salud, necesitan sus vitaminas en las épocas de muda y estimularlos para la cría. Pero la mayor dificultad radica principalmente en que son muy malos padres: no incuban los huevos y a veces aunque lo hacen, después de nacer también las crías son abandonadas" relata Pedro Cabrera.

En libertad existe tres subespecies, que son: cabeza negra ( Poephila gouldiae gouldiae), cabeza roja ( Poephila gouldiae mirabilis) y cabeza naranja ( Poephila gouldiae armitiana), que tienen en común el pecho malva, el vientre amarillo, el collar turquesa y el manto verde; el macho se diferencia de la hembra en que tiene los colores más vivos. La danza de cortejo del macho es un espectáculo fascinante. Cuando un macho corteja a una hembra él se encrespa las plumas para exhibir sus colores y parecer más grande. Él se amplia el pecho y ahueca las plumas que rodean la cara. Entonces, muy erguido, canta suavemente y da unos saltos sobre la percha. En cautividad, a partir de infinidad de cruces, se han conseguido muchas mutaciones distinguiéndose por el manto que les recorre toda la espalda y las alas como los azules, pastel azul, pastel verde, amarillos, pastel amarillo, amarillo doble dilución, entre otros, además dentro de cada una de estas mutaciones cambian el color de la mascara, la mancha del pico, el color del pecho y el color del vientre. "En mi proceso de cría, durante el año, están juntos los machos y hembras, viviendo en comunidad en un jaulón con todo lo necesario para su vitalidad y salud; como bañera, hueso de jibia, panizo, grit y mezcla de exóticos. Cuando llega el calor de agosto separo a todos los machos y a las hembras, para que se vean y vayan entrando en celo. Después selecciono a las parejas deseadas y las pongo en su jaula de cría, con el nido. El macho suele preparar el hogar y acomodar el pelote, realiza el baile de cortejo y la hembra se dejará montar si le apetece. Si hay copula, a la semana ya debe poner el primer huevo. Siendo la puesta entre 3-5 huevos, pero bien es cierto por experiencia, que dichas puestas acarrean dolor y a veces muerte en dicha hembra, ya que el huevo puede venir de lado o puede el animal desangrarse. Una vez que haya terminado la puesta con éxito, a las 2-3 semanas máximo saldrán, las primeras crías del cascarón", cuenta Pedro sobre el difícil proceso de la cría en cautividad de los diamantes de Gould, cuyo proceso no ha hecho más que empezar. "A los 5 días debe realizarse la puesta de anillas homologadas si se desea venderlos o exponerlos en concursos y demás eventos, operación ésta bien difícil de ejecutar correctamente sin dañar nada a la cría o molestar a dichos padres que los cuidan", asevera este aficionado a las aves, sobre el proceso de cría, que tiene una parte importante en la alimentación que hay que proporcionar a los diamantes en esta etapa. "Posteriormente se añadirá a la alimentación normal de los padres, la pasta de cría o añadir más panizo en esta época, para así embuchar y engordar a las crías, para su completo desarrollo", cuenta Pedro Cabrera.

A pesar de todas las dificultades que presenta este proceso, el resultado suele ser muy gratificante. "Si todo va bien, a los quince días ya salen del nido las crías con su plumaje joven. Y sucesivamente pasen los meses mudarán el plumaje hasta ver los definitivos colores que adquiera el pájaro. Pudiendo variar entre hermanos y produciéndose muy raras veces mutaciones", afirma Pedro.

Hay en Canarias varias asociaciones para tener estas aves en regla y se desea venderlos, exponerlos o competir a nivel regional, nacional y mundial.

En los resultados de las crías del diamante de Gould, con su impresionante coloración, son las muy apreciadas mutaciones en el color de los nuevos ejemplares. "Son fruto de la unión de diferentes pájaros. Ya que existen diamantes clásicos con cabeza roja, negra o naranja. Después están los ejemplares amarillos con cabeza roja, naranja, blanca. Todos ellos con el cuerpo de un color, la cabeza de otro, el pecho de otro, siendo una gama de colores increíble. Hay pájaros con siete colores y otros con sólo dos. Siendo los machos los que presentan colores más vivos y marcados. Al unir machos y hembras clásicos con diamantes amarillos o alguna variedad en la genética, se producen dichas mutaciones: pájaros azules, amarillos o blancos, verdes pastel, etcétera. Esa es para mi la grandeza de la cría de los diamantes de Gould, el obtener ejemplares variados, aunque cueste esfuerzo y dedicación", cuenta Cabrera, que aunque desde joven ya criaban tórtolas, palomas, periquitos o agapornis, hace unos siete años que se quedó prendado de los diamantes. "Me maravillé nada más verlos y porque quise probar con el difícil reto planteado de criarlos. Me retaron al comprar mi primera pareja, que me iba a costar lo suyo y ahora tengo una colección propia de 20 ejemplares. Siempre que he tenido espacio y tiempo crío pájaros", concluye Pedro Cabrera, un criador de estos 'diamantes' de espectacular colorido.