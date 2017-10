Las 'godzillas' de Telde

La ´Pogona vitticep´ es originaria de los desiertos y sabanas del sur-oriente de Australia, en concreto de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. En cautividad es un animal dócil. "Siempre hay que pensar que es un animal y no una figura o un capricho, ya que criadas en cautividad y en terrarios ellas no se pueden valer para conseguir todo lo que necesitan"-

Noema, Pogui, Hierbitas, Willi e Hiro son cinco ejemplares de Pogona vitticep o dragón barbudo, como también se les conoce, es una especie de saurópsido escamoso de la familia de los agámidos originario de las regiones desérticas y semidesérticas del continente australiano. Borja Suárez, que ha tenido hasta 50 especies de reptiles prefiere esta especie como mascotas por su docilidad. "Las pogonas vitticep son unos de los saurios más tranquilos que existen y a mi mujer y mi hija les encantan", afirma.

La Pogona vitticep es originaria de los desiertos y sabanas del sur-oriente de Australia, más concretamente de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. En cautividad es un animal dócil y se deja manipular con facilidad, de manera que no representa peligro para los humanos. Al caer la noche baja al suelo, busca un escondite y toma un sitio poco visible para descansar. "Gracias al clima que tenemos mis ejemplares viven sueltas en la terraza, así tiene el sol directo cuando ellas quieren, que es mucho mejor. Un terrario para un ejemplar adulto debería de ser de 1 metro de largo por 50 cm de ancho y 50 cm de alto, con sustrato de fibra de coco o turba biológica. Es necesario mantener la temperatura entre 27º a 35º de día y de noche que no baje de 20º, debe tener un bombillo 10.o de UVB ya que no tiene el sol directo, que es lo mejor para ellas. Deben tener un recipiente de agua limpia todos los días y su respectivo comedero y crearle una decoración al gusto imitando su hábitat natural", cuenta Borja.

Se alimentan de vegetales, frutas y animales, lo adecuado es que coman de todo, ya que pueden enfermar si solo comen carne, vegetales o fruta. "Yo las alimento con insectos y verduras, como por ejemplo grillos, langostas, cucarachas, gusanos, canónigos, zanahoria, calabaza, rúcula, lechuga, o calabacín. Además de las pogonas me gustan las tortugas de tierra y las iguanas por el tamaño que llegan alcanzar", relata Borja Suárez.

Existe una jerarquía al interior de los grupos. Cuando hay varios especímenes reunidos, el lugar más alto se reserva para el individuo dominante en el grupo. Los machos pueden batallar entre sí cuerpo a cuerpo y ocasionarse heridas. La jerarquía se mantiene más frecuentemente mediante rituales de gestos, como movimientos de las patas y oscilaciones de la cabeza que tratan de sustituir los enfrentamientos directos. Es aconsejable no mantener más de un macho con las hembras en el mismo terrario, a no ser que sea grande y disponga de varios sitios elevados con una lámpara para calentar cada uno. Los machos adultos, que llegan a medir hasta 60 cm de largo y a pesar 450 g, son más grandes que las hembras; poseen varios poros femorales bien diferenciados situados dentro de los muslos. Los abultamientos del hemipene a ambos lados de la cola son visibles en los machos. Hay dragones barbudos de una gran variedad de colores, incluyendo castaño, pardo, gris, verde, rojizo, y anaranjado, cada individuo es capaz de experimentar cambios muy leves de su color para ayudar a regular su temperatura y expresar su estado de ánimo. Son aptos para la reproducción a partir de un año y medio, estando la hembra bien fuerte, pueden poner entre 4 y 30 huevos, que en una incubadora tardaran entre 75 a 90 días en eclosionar. "Tuve una pogona que justo cuando fui a echarle de comer le estaba dando un ataque de epilepsia y la pude tratar a tiempo, aunque se quedó con las patas traseras inmóviles. Después de ello su comportamiento cambió y siempre que me veía me seguía a todas parte en la terraza", relata Borja de sus dragones barbudos, una entre muchas de las especies exóticas que se pueden tener en Canarias.

El cortejo en esta especie tiene algo de ritual. El macho en busca de la hembra oscila la cabeza frecuentemente cerca de éstas e infla su barba. En algunos especímenes, la extremidad de la cola se ennegrece como la barba. Las hembras receptivas se aplanan ligeramente y levantan levemente la cola. El macho coge entonces el cuello de la hembra con sus dientes y coloca su cuerpo de manera que pueda colocar las dos cloacas una cerca de la otra. Usará entonces el hemipene para fertilizar a la hembra.

En cautividad, cuando se le tiene dentro del terrario, a veces rasguña el vidrio del terrario, va a salir a comer y al verse reflejado se molesta. Puede entrar en tensión también al ver una mano humana, un perro u otra mascota. Una vez apagado el alumbrado, puede ser que ponga la cabeza bajo el sustrato, porque es molestado por un elemento exterior, como puede ser la televisión, el alumbrado o un ordenador, entonces debe ponerse algún paño o trapo sobre el terrario para que el animal pueda dormir tranquilamente. "Siempre hay que pensar que es un animal y no una figura o un capricho. Hay que mantenerlo en condiciones óptimas con su alimentación, temperatura y UVB correcto. Ya que criadas en cautividad y en terrarios ellas no se pueden valer para conseguir todo lo que necesitan o si se crían en el exterior que sea en condiciones perfectas para ellas", afirma Borja Suárez que además de sus pogonas posee tortugas de tierra sulcatas e híbridas.