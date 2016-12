Paz Padilla, y la polémica por su felicitación de la Navidad

Paz Padilla está de lo más navideña últimamente. La presentadora no ha dejado de compartir fotografías junto a su hija donde se la puede ver disfrutando de los días previos a la Navidad.



Una serie de mensajes en Instagram que no han estado exentos de polémica. Y es que una de las últimas fotos de Paz ha sido criticada por algunos usuarios de la red social al considerarla inapropiada.



En la imagen se puede ver a la actriz de La que se avecina desayunando con su hija mientras la asistenta que trabaja en su casa le sirve leche. "Las mujeres de mi casa os deseamos ¡¡¡buenos días navideños!!!!", escribía la popular presentadora.





"Qué fuerte, luego hablamos de las Campos, di que sí hija una criada de color, viva la humildad" o "tenías que haber tenido un poquito más de cuidado al publicar esta foto tal cual, parece mentira que no te acuerdes lo que se criticó a la Campos", le escribían los internautas.Unas críticas que han sido tachadas por los defensores de la propia Paz como absurdas: "Desde mi punto de vista, todos aquellos que criticáis desigualdad en esta foto, los únicos que la fomentáis sois los que la criticáis. Yo veo 3 mujeres., no entiendo por qué tiene que ser motivo de insulto @paz_padilla no te pongas a la altura de gente vacía contestándoles Feliz Navidad".