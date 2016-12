Elsa Pataky y Miley Cyrus celebran juntas la Navidad

Miley Cyrus y Elsa Pataky comparten una gran amistad y han querido demostras lo cariñosas que son en una foto. Ambas dos han celebrado la navidad en una fiesta y no han podido evitar publicar por sus redes sociales lo bien que se lo pasan juntas en estas fechas tan señaladas.



La actriz Elsa Pataky ha publicado en su cuenta de Instagran una foto, en la que aparece abrazada a su amiga Miley Cyrus, junto a un mensaje para sus seguidores: "Fun Christmas Party with my family ! Fiesta de Navidad con mi family!!! ???? happy Christmas! Feliz Navidad!"





Fun Christmas Party with my family ! Fiesta de Navidad con mi family!!! ???? happy Christmas! Feliz Navidad! Una foto publicada por Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 11:12 PST

Lo último que sabemos de Miley es que ejerce de coach en el talent estadounidense, The Voice junto a sus compañeros, en el que hace poco lució uno de los diseños de Maria Escoté, también diseñadora dePor su parte Elsa Pataky se encuentra de lo más feliz, tanto en su vida profesional como personal, pues hace poco conocíamos la noticia de que esta rodando su primera película junto a su maridobajo el nombre de Horse Soldiers.