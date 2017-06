Julio Iglesias, de Guardiola: "Me parece un prepotente"

El cantante Julio Iglesias aseguró que Pep Guardiola es "un prepotente", piensa que es un "buen entrenador" pero "incongruente en sus palabras" después de que el técnico del Manchester City leyera el manifiesto en favor del referéndum por la independencia de Cataluña.

"A mí nunca me ha gustado Guardiola, me parece un prepotente. No le gustó al Bayern y tampoco le gusta al Manchester City. Tuvo la gran suerte de juntarse con un equipo maravilloso", dijo Iglesias en una entrevista con el programa radiofónico 'El Partidazo'.

"No puede decir nunca lo que dice del Estado Español y dicho de una manera muy preparada, porque no es una cosa que se dice emocionalmente un día. No me gustó eso", añadió el cantante.

Preguntando por la acusación de fraude fiscal contra el portugués Cristiano Ronaldo, Julio Iglesias afirmó que le encantaría que "no fuera verdad" porque es un jugador "absolutamente excepcional".

"Pero no puedo ir en contra de la justicia. Si ha cometido un error lo pagará como si lo hubiese cometido yo", finalizó.