Johnny Depp ironiza con asesinar a Donald Trump

El actor Johnny Depp ha creado polémica con unos comentarios anoche en el festival de música de Glastonbury, en el este de Inglaterra, al preguntarse por la última vez que un actor asesinó a un presidente de EEUU.

Según informan los medios británicos, Depp preguntó a la audiencia al presentar su filme 'The Libertine': "¿Podéis traer a Trump aquí?", lo que provocó los gritos de los asistentes a esta cita anual en Somerset.

"Entendéis totalmente mal. ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", dijo Depp, y reconoció que sus comentarios podían causar controversia."Por cierto, esto va a aparecer en la prensa y será horrible. Se trata solo de una pregunta, no estoy insinuando nada", añadió.

Según los medios, los comentarios de Depp pueden hacer referencia al asesinato del presidente estadounidense Abraham Lincoln en 1865 por el actor John Wilkes Booth.

Depp no es el primer actor estadounidense que hace referencia al posible asesinato del presidente ya que la cantante Madonna dijo en en Washington que pensaba mucho sobre hacer estallar la Casa Blanca y el rapero Snoop Dogg disparó con una pistola de juguete contra un personaje de Trump en un vídeo de música.



Pide disculpas

Tras la polémica, Depp se ha disculpado en un comunicado remitido a la revista People. "Pido disculpas por el chiste de mal gusto que traté de hacer anoche sobre el presidente (Donald) Trump", indicó el protagonista de la saga "Piratas del Caribe". "No se entendió como yo pretendía, fue un comentario sin malicia. Solo trataba de divertir a la gente, no de herir a nadie", añadió. Depp hizo ese polémico comentario el jueves por la noche, cuando presentaba su filme "The Libertine".