Georgina Rodríguez debuta como modelo.

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha dejado sin palabras a más de uno. Y es que, podría haber encontrado su verdadera profesión: modelo. Georgina Rodríguez que acaba de sorprender con su posado más sensual, acaba de ser fichada por la agencia de modelos, UNO Models con tan sólo 23 años según adelantaba 'La Otra Crónica' de El Mundo.



Sin embargo, ningún principio fue fácil y sino que se lo digan a ella. Tras conocerse su relación con el futbolista, su vida ha dado un giro de 180 grados. La tienda en la que trabajaba, en plena Milla de Oro, no quiso renovar su contrato por miedo a que sus clientes perdieran privacidad al ser una cara conocida. Por el mismo motivo, perdió de nuevo su trabajo en el puesto Prada en el Corte Inglés. Sin embargo, hay dos cosas que no le va a quitar nadie a Georgina Rodríguez: las ganas de trabajar y las ofertas profesionales y no como dependienta sino como top model.





?? @kleykafe @javierlopezphoto @patrickniccolai @josecarlosdelaosa Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 12:16 PDT

Parece que no sólo Cristiano Ronaldo se ha dado cuenta del potencial que tiene esta chica. Georgina Rodríguez ha decidido abrirse paso en el mundo de la moda y no cabe duda de que este es sólo el principio. La novia del futbolista. Apoyos y seguidores no le faltan ya cuenta con un total de más de 334.000 seguidores en Instagram, con los que comparte entre otras cosas, sus rituales de belleza. Y es que, Georgina se está preparando para convertirse en una súper modelo y no hay quien le frene.