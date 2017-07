El nuevo look de David Silva incendia Twitter

"Un 'look' fresco para la nueva temporada", ha escrito en las redes sociales, David Silva, tras un corte de pelo que no ha pasado desapercibido para la comunidad tuitera.





Fresh look for the new season!???????? pic.twitter.com/c95uWUCMgI — David Silva (@21LVA) 2 de julio de 2017

@21LVA Calvo FC el nuevo Manchester City, solo por ello en esta premier que viene voy con ellos ??????

¿Alguno más? @ManCityES pic.twitter.com/QlvmSBxMJ3 — 9?DaviD3?? (@Dav8cho) 4 de julio de 2017

El Mago @21LVA @ManCity but should we now call him:

A) Sean Silva

B) Shaun Silva

C) Shorn Silva

D) David It'll Soon Grow Back Silva ??????????????? pic.twitter.com/c9ix2HYz98 — David Walker (@djwskyblu) 4 de julio de 2017

Afianzado desde hace muchas temporadas como uno de los buques insignia del conjunto ´citizen´ y siendo uno de los mejores futbolistas de la, el gracanario ha querido renovar su look tras años luciendo su característica melenaLos seguidores del futbolista no han tardado en subir homenajes a su melena en Twitter mientras otros lamentaban ´profundamente´ su decisión. Eso sí, todo con mucha dosis de humor.