La canaria Ariadne Artiles, embarazada de su primer hijo

La modelo canaria Ariadne Artiles, de 35 años, que separa desde hace muchos años su vida profesional de la personal y más desde que en 2010 comenzó su relación con el empresario José María García Jr., hijo del mítico periodista deportivo del mismo nombre. Pero ahora la modelo ha confesado a la revista Diez Minutos que espera un bebé para el mes de diciembre

Hace solo unos días contaba: "He querido ser madre siempre, yo tengo el instinto maternal desde hace muchos años, pero trabajo mucho y esta carrera es un poco incompatible pero se busca el tiempo. No necesito casarme, estoy muy feliz como estoy y llevo muchos años así. Y no es por miedo a que las cosas cambien si celebro otra boda. Para nada". Y añadía: "A mí me apetece más ser madre que casarme. Siempre he querido tener hijos, desde que era pequeñita, no es ningún secreto. Me haría mucha ilusión, pero no he parado de trabajar y eso ha hecho que haya tenido que ir postergando ese sueño".