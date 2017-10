Antonio Carmona se recupera favorablemente de una infección en las vías respiratorias. Sedado y controlado por el equipo médico, el cantante se encuentra ingresado en el Hospital San Francisco de Asís. Desde que llegara al hospital, su mujer Mariola no se ha separado de él y le acompaña.

Es uno de los cantantes de flamenco más importantes de nuestro país. Componente del grupo Ketama junto a su hermano Juan José y su primo José Miguel, es hijo del aclamado guitarrista flamenco Juan Habichuela, miembros de una auténtica dinastía flamenca. Mariola Orellana, con la que mantiene una relación desde que eran joven, permanece a su lado acompañada por el incertidumbre estado de salud del artista. Precisamente tranquilizó a los medios asegurando que Antonio se encuentra "estable y fuera de peligro", confirmando que se debe a una infección de los ganglios de la garganta, por lo que ha tenido que ser sedado. Entre el sinfín de amigos que quisieron estar a su lado pudimos ver a Pastora Vega, Eugenia Martínez de Irujo, Emiliano Suárez y Lola Herrera.

CHANCE: Mariola, ¿qué tal?

Mariola Orellana: Gracias por la preocupación que tenéis todos. Antonio está bien, está sedado, no está en coma, no es por ningún implante, tiene implantes muy bien colocados, no tiene nada que ver. Tiene inflamación en vías respiratorias, están en buenas manos, ocupándose de que esté todo bien. Os agradezco todo vuestro interés y que pronto se recupere. Muchísimas gracias.

CH: ¿Qué os han dicho los médicos?

M.O: Ahora esperando a que baje la inflamación y muy positivos y confiados en que no le va a pasar nada.

CH: ¿Coma?

M.O: No, sedación inducida para que las vías respiratorias puedan desinflamarse.

CH: Al principio alarmante.

M.O: Sí, muy alarmante. Entramos por una tontería, acababa de hacer concierto, ganglio inflamado, entramos por eso y no hemos salido, preocupados por eso.

CH: Hace unos días se le veía fenomenal.

M.O: Estaba perfecto. Estaba fenomenal. No pasa nada. Y ya está.

CH: ¿Se hablaba de una traqueotomía?

M.O: No ha habido necesidad, rezamos para que no.