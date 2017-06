Miguelo Betancor: "Requieren el mismo compromiso que un amigo"

Arnold es una mezcla de poco más de tres años entre podenco y pastor alemán que llegó de manera accidental al hogar en Las Palmas de Gran Canaria de Miguelo Betancor, expresidente del Herbalife Gran Canaria de baloncesto y doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. "Aunque nos han gustado siempre los animales, nunca habíamos tenido una mascota en casa porque nuestras responsabilidades profesionales nos impedía atenderla como es debido. Ahora que mis hijos son mayores y yo cuento con más tiempo libre", explica Betancor, "pudimos adoptar un perro y ofrecerle los cuidados que necesita".

Porque como dice Miguelo Betancor León, "las mascotas no son un juguete. No es un regalo de cumpleaños o del día de Reyes. Se trata de un compromiso como el que entablamos con un amigo: te ofrecen lealtad y cariño, y necesitan que los cuides y que los toques. Es una relación de ida y vuelta; de dar y recibir. Si no existe ese compromiso", dice, "mejor es no tenerlo".

Arnold llegó a casa de los Betancor tras sufrir un percance con el hijo mayor del expresidente del Granca. "Mi hijo salió de la Universidad y cuando iba conduciendo se le metió delante del coche un perro. Pensó que lo había atropellado, lo metió en su coche y lo trajo a casa, donde comprobamos que que no tenía chip identificatorio. también nos dimos cuenta de que presentaba signos de maltrato, estaba desnutrido y tenía el cuello enrojecido", explica Betancor León, que junto a sus esposa y sus hijos Miguel y Ana decidieron que Arnold se quedaría con ellos en casa. "Nos organizamos toda la familia para poder atenderlo y cumplir los horarios para sus salidas; ahora no nos imaginamos la vida sin él", añade Miguelo, que no duda en bromear sobre el cariño que Arnold demuestra: "En casa le digo a mi mujer que ya me gustaría que se alegrara tanto cuando me ve llegar como se alegra el perro".

Pero esa pasión por este joven podenco mezclado con pastor alemán llega incluso desde Argentina, donde reside ahora el hijo mayor de Miguelo Betancor. "Nos llama por teléfono y lo primero que hace es preguntar por Arnold".

La pasión por los animales de Betancor se traduce, también, en la campaña que puso en marcha antes de dejar la presidencia del Herbalife Gran Canaria, con la cual el club trabajará para fomentar entre los ciudadanos el respeto a los animales y al que da nombre la mascota oficial del equipo, el perro Granky. El Club Granky, como se llama este proyecto, cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y de los 21 municipios de la isla. El expresidente de la entidad deportiva, Miguelo Betancor, ha trabajado más de un año en poner en marcha esta iniciativa.

"En el club las mascotas no están solo para animar, son parte de nuestra vida y de la convivencia en sociedad. Por ello que hemos querido impulsar un proyecto que desde el deporte traslade valores en la lucha por la protección animal", señala Betancor. El Club Granky pretende realizar una labor social y de concienciación sobre la importancia de la Tenencia Responsable de los animales. Para hacer socio a tu mascota sólo tienes que abonar 18 euros al año, que será destinado a las acciones sociales y desarrollo del proyecto. Si estás interesado, puedes mandar un correo a la cuenta provisional de alejo.melero@cbgrancanaria.net solicitando que te preinscriban en el Club Granky. Arnold ya forma parte del club.