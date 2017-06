Cuando el tamaño importa

A pesar de lo que cree la gran mayoría, no todos los caballos en miniatura son ponis. También existen otras especies como, por ejemplo, el Falabella, considerado uno de los caballos más pequeños del mundo. Originarios de Argentina, estos animales poseen idénticas cualidades que los caballos normales y aunque pueden usarse para montar, generalmente se tienen como mascotas. Es el caso de Copito de Nieve, la locura de poco más de un metro de alto de Ana María Benítez y su familia. Llegó a las instalaciones de Pony Club El Jardín, en Jinámar (Telde), tras pasar por un parque de atracciones del sur de Gran Canaria, que se desprendió de parte de sus animales. "Entré en una habitación enorme y estaba allí; fue llegar yo y él echarme una mirada con sus ojos negros... Amor a primera vista", cuenta sobre un affaire iniciado hace cinco años y que sólo se ha venido a incrementar con el cariño que siente Luis Felipe Monzón el hijo de Ia -como conocen a Ana María sus amigos en el mundo de la hípica- por Copito de Nieve, que tiene 20 años de edad.

"Es un animal buenísimo con los niños. Al contrario que algunos ponys, que tienen carácter, este caballo en miniatura es muy cariñoso y se deja acariciar y jugar con él. Tiene incluso una montura de su tamaño", añade esta profesora de equitación que dirige el Centro Hípico HIPOVET- El Jardín Pony Club (Cañada de Los Perros 18, Jinámar).

Tener un caballo Falabella es una extravagancia -debido a su precio y a su procedencia- y, aunque ahora no está tan de moda, esta raza auténticamente argentina aún sigue criándose y vendiéndose por todo el mundo. "El nombre de Falabella corresponde, en realidad, al de la familia que comenzó a criar este tipo de caballos a base del cruce de animales de menor tamaño", recuerda Benítez.

"Precisamente en la actualidad son muchas las personas que acuden a nosotros para que nuestro caballo Falabella monte a sus ponys. Copito de Nieve aún está completo y eso también tiene sus complicaciones porque como no deja de ser un caballo, el instinto le lleva a acercarse a las yeguas del centro de hípica, con el peligro que eso supone para él por si alguna de ellas le da una patada, así que tiene un espacio exclusivo para él donde está cómodo y seguro", explica Ana María Benítez, una especialista en las relaciones entre niños y caballos.

"Es algo complejo y que resulta costoso porque", dice, "tienes que dedicarte niño a niño; no puedes hacerlo con grupos numerosos. Pero es algo que me apasiona y aunque no se gana mucho dinero, pues sigo dedicando parte de mi tiempo a ello".

Para más información sobre Copito de Nieve y el centro de Ana María Benítez en Telde pueden consultar el sitio en Facebook de El Jardín Pony Club.