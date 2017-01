El truco de belleza de Bella Hadid y Kendall Jenner

No hay look beauty de Bella Hadid, Hailey Baldwin y Kendall Jenner malo. Siguen las tendencias al pie de la letra además de llevarlas con mucho estilo. Y si hay un nexo de unión en cada uno de los looks beauty de las tres modelos instagramers es la forma en la que aplican el iluminar, un cosmético imprescindible en su neceser, el mismo que las hace brillar.



Lo han lucido en las pasarelas pero también en sus looks de calle y de alfombra roja. ¡Y empezaron el nuevo año también con él como mostró Bella Hadid en su cuenta de Instagram hace un par de días!





I??U HNY!!!!!?? Una foto publicada por Bella Hadid (@bellahadid) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 10:52 PST

Las tres modelos brillan con el, que se aplica en las zonas de sombra para dar luz como el espacio entre la ceja y el párpado, las aletas de la nariz y el cuello de la barbilla. A ellas también les gusta usarlo para resaltar algunos rasgos de su rostro y por eso alrededor de los ojos, el arco de cupido (justo encima del labio superior) y lo alto de los pómulos brillan tanto.En stick, líquido o en polvo, los hay de colores neutros, pero también en colores más parecidos al color de la piel o el colorete, como los tonos dorados y rosas. ¿Y cuándo lo aplico? ¡! Antes, después o cuando apliques la base de maquillaje, pero si lo vas a usar para resaltar algunas zonas de tu rostro lo más recomendable es hacerlo después de la base.