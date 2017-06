El sorprendente cambio de 'look' de Macarena Gómez

A Macarena Gómez le gusta dar sorpresas cuando pisa una alfombra roja. Lo hizo hace dos años cuando, enfundada en un espectacular vestido rojo, lució embarazo en unos Premios Goya y ha vuelto a escoger una 'red carpet' para dar una sorpresa. Su nuevo cambio de look.



La actriz de 'La que se avecina' apareció con un espectacular vestido blanco con escote en la espalda en una entrega de premios. Sexy, pero elegante y lo suficiente sofisticado como para no eclipsar a su nuevo color de pelo, el rubio platino que luce desde hace unos días.



Aunque las redes sociales ya habían sido testigos de su nuevo tinte, desde que se pasó al rubio platino, el color que llevan otras celebrities como Ana Fernández o Taylor Swift, no había acudido a ningún evento.





Primer domingo de "Blondie" By @yagovski !!! Una publicación compartida de Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 10:23 PDT