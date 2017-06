Maquillaje exprés en tan sólo cinco minutos

Las mañanas son en todas las casas un caos. Siempre nos duchamos, desayunamos y nos vestimos a toda prisa para salir cuanto antes de casa y llegar al trabajo o al colegio puntuales.

Si eres de las que no te maquillas porque crees que no te da tiempo y luego te arrepientes de ir con la cara lavada todo el día, no te pierdas el tutorial de hoy, con el que aprenderás a prepararte en menos de cinco minutos. escubre con este vídeo cómo hacerte un maquillaje exprés.