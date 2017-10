Ana de Armas: Copia su look más futurista

Copia el look de Ana de Armas

La protagonista de 'Blade Runner 2049', Ana de Armas, se ha convertido en una de las chicas más buscadas del momento. Tras interpretar a Carolina en la serie española 'El Internado', la actriz viajó a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood. Después de varios largometrajes, Ana de Armas ha dado el salto a la fama de la mano de la esperada secuela de 'Blade Runner'.



La guapa actriz, que comparte película con Ryan Gosling y Harrison Ford, sorprendió con un look a la última en la presentación del film. Un estilismo con algunas de las prendas más reclamadas de este otoño que no querrás dejar de ponerte. Te mostramos las tendencias con las que tienes que hacerte para copiar el look de la protagonista de 'Blade Runner 2049' e ir a la última este otoño:





Lasson uno de los imprescindibles que no pueden faltar en tu armario esta temporada. Podrás lucirlas con pantalones pitillo o con vestidos. Un calzado quey, además, protege contra el frío que empieza a acechar en esta época del año.Laque hemos añadido a este estilismo podrás encontrarlaen Zara. Una prenda más abrigada y que ya arrasó en las calles el pasado año, aunque en esta ocasión vuelve en este tono oliva tan favorecedor.Ana de Armas da pone el broche final a su estilismo con dos básicos:. Dos prendas de lo más versátiles que te salvarán en más de una ocasión. Puedes lucir este estilismo para ir a la oficina o para ocasiones más arregladas.